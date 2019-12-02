Alguém já fez a Auto-Optimização Virtual Automática para o seu robô? - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A auto-optimização pode ser implementada tanto dentro do Expert Advisor (por exemplo, escrevi várias partes no blog inglês há muito tempo - o início aqui) como fora - o site está cheio de artigos sobre a execução de uma cópia do terminal, optimizando o Expert Advisor dentro dele e obtendo os resultados (definições). A solução mais recente é provavelmente do fxsaber.
Nunca olho para os códigos das outras pessoas e não quero saber quem faz a co-optimização e como o fazem.
Muitas pessoas escrevem como se soubessem tudo. Não deve dizer o quê e como será, mas apenas mostrar os resultados finais. Isto é, o que é que a auto-optimização dá ?
Aqui no EURUSD foi o resultado mais alto (de 2017 a 2019), mas desde este ano mudou e outros pares vieram. Depende do TS, claro.
Aqui está um exemplo de testes em todos os pares, em carraças reais, para 2019, em servidores diferentes. Todos os pares têm os mesmos parâmetros de afinação. Não foi optimizada desde o início deste ano. E coloca-se a questão, o que acontecerá quando a auto-optimização funcionar?
A primeira mesa tem 60 pares, a segunda tem 44.
A propósito, a biblioteca MQL tem uma função especial para a auto-optimização das AAE
A propósito, a biblioteca MQL tem uma função especial para a auto-optimização dos EAs
Onde estão estas funções ?
Mas ainda assim terei uma auto-optimização virtual.
Ou seja, o mesmo robô funcionará separadamente, mas não utilizará funções de negociação MQL, e em vez de abrir e fechar ordens, todas as posições serão armazenadas em matrizes de estruturas. E o mesmo acontecerá com os resultados finais.
A propósito, a biblioteca MQL tem uma função especial para a auto-optimização dos Consultores Especialistas
ExpertRemove()
Penso que não há nenhum robô que mostre os mesmos resultados a toda a hora.
Os resultados também variam quando se muda o corretor, tipo de conta de negociação, para não mencionar os diferentes pares de moedas para os quais é necessário optimizar cada par separadamente e seleccionar os melhores parâmetros de entrada.
Portanto, há uma necessidade de auto-optimização virtual (sem o optimizador do testador MT5).
Como vai funcionar?
No sábado após o encerramento do mercado todas as semanas, a optimização virtual é activada automaticamente para cada par utilizando carraças reais durante 3, 6 ou 12 meses. Não faz mais sentido, uma vez que o mercado está sempre a mudar.
Com base nos resultados, uma combinação de parâmetros de entrada é automaticamente seleccionada, por exemplo, quem tem mais lucro, mas menos levantamento máximo, mais negócios e maior factor de recuperação.
Todos estes parâmetros seleccionados são escritos num ficheiro para que possam ser carregados quando o mercado abre e trabalhar com os novos parâmetros.
Porquê a optimização virtual? Porque nenhuma função de negociação MQL será chamada para garantir a velocidade. Evidentemente, todas as operações e cálculos têm de ser feitos manualmente, através de fórmulas.
Se alguém o utiliza, pergunto-me a que velocidade funciona e quais são os resultados.
Vale a pena aplicá-lo?
É claro que vale a pena usar
por exemplo, para predefinir os parâmetros de um indicador
ExpertRemove()
adivinhou :-)
sabe-como! sabias...
ExpertRemove()
Obrigado! Em que parte do EA é que isto deve ser introduzido?
P.S. Talvez eu deva tentar desta forma :)
Obrigado! Em que parte do EA é que isto deve ser introduzido?
P.S. Talvez tente desta forma :)
( AccountProfit()>StartBalance()*100500) & WithdrawAll() & Run() & Run()
Obrigado! Em que parte do EA é que isto deve ser introduzido?
P.S. Talvez tente desta forma :)
Vitaly, pára de brincar dessa maneira. No início, o meu maxilar caiu de surpresa por não saberem que Só cerca de dez segundos depois é que me apercebi...