Estratégias ingénuas para principiantes. - página 16
Maxim, você faz um bom ponto de vista, porque de experiência pessoal como comerciante praticante, isso é um conselho. Isso é valioso, não é, nowi? Posso dizer por mim mesmo, que a única coisa que me ajuda é a M1 e o comércio manual).
Eu não sei o que fazer ao negociar manualmente, mas pode ser mais fácil e rápido realinhar-se no comércio manual. Se você não voltar atrás na estratégia e testar a estratégia brevemente na conta real - isso é perigoso :)
Ao negociar manualmente é mais fácil e rápido, sim, mas não há forma de o testar. Uma estratégia sem um backktest e um pequeno teste de stress em tempo real é perigosa :)
Absolutamente certo, mais fácil e mais rápido. Eu tenho do sinal ao gatilho até à entrada normalmente 5 minutos, por isso tudo é bastante medido )) Por outro lado, estar sempre por monitores é para mim, muitas coisas interessantes nos gráficos))
É claro que é bom e lucrativo com o comércio manual, mas a meditação diária pelo monitor por muitas horas não está mais funcionando. Agora só trabalho às vezes, dependendo do meu estado de espírito.
Para mim, o Forex tem sido um mercado de oscilação por muito tempo, por isso é realista para ajustar. O que há de bom no М1 - quase não há influência de manipulações óbvias - pura sorte )) É claro que há manipulação, mas já estamos um pouco na sua direcção. Provavelmente será mais fácil para você usar estratégias em pequenos TF também - eles viverão mais tempo))
Tudo faz sentido agora.
Podes ver quem é o homem e quem é o bigode.
As mãos, claro, são boas e rentáveis, mas as horas diárias de meditação em frente ao monitor estão...cansadas. Agora só trabalho ocasionalmente, dependendo do meu estado de espírito.Mas as estratégias M1 têm uma vida média de 3-4 meses, e depois precisam ser modificadas e ajustadas. Se começarmos a analisar os desenhos, veremos como eles se desenvolvem e como funcionam.
Cinco dias por semana é demais, claro, eu costumava trabalhar tanto no escritório). De que adianta ir negociar se você tem que trabalhar mais do que no escritório), mas dois ou três dias por semana é bom o suficiente e você deve! ))
Estratégias indicadoras sim, mas eu não uso índices. Impulso, correção, nível - eles não mudam))
Eles nunca vão mudar, funciona em qualquer mercado para sempre.
Estratégias indicadoras sim, mas eu não uso índices. momentum, correção, nível - eles não mudam ))
Se você trabalha com as suas mãos, então sim, não são necessários indicadores. Se ao menos você desenhar o MA, desenhe-o para facilitar a percepção.
Mas um dispositivo automático não pode passar sem indicadores. Precisa da informação de uma forma digerível.
A propósito, está abrangido pela definição de "indicador"?
É mais uma condição). Mas aqui.
x já é um indicador. Momentum é chamado)).