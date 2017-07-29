Estratégias ingénuas para principiantes. - página 19
Se você conseguiu ganhar dinheiro com dois MA, então realmente não há nada de ingênuo nesta estratégia. Mas mesmo assim, são os principiantes que adoram.
Não sei se devo ou não riscá-lo da lista de "ingénuos"...
De uma entrevista com Ed Seicott:
- Como foi o seu programa de negociação na prática?
- O programa funcionou muito bem. O problema era a gerência, que não resistiu a ajustar os sinais do sistema. Lembro-me, por exemplo, como uma vez o programa deu um sinal para comprar açúcar, que era de 5 cêntimos na altura. Os patrões decidiram que o mercado já estava sobre-comprado e ignoraram o sinal. Quando o mercado continuou a subir, foi tomada uma nova decisão de compra nos primeiros 20 pontos de recuo [100 pontos é 1 cêntimo]. Mas o recuo não se concretizou, e a decisão foi alterada para comprar na primeira reação de 30 pontos. Mas o mercado teimosamente subiu sem uma recuo significativo, e os chefes mudaram o nível de recuo para 50 e depois 100 pips. No final, quando o açúcar estava em torno de 9 centavos, foi decidido que o mercado estava em alta e, portanto, melhor comprar antes que os preços subissem muito. E a esse nível, abrimos posições longas em contas geridas.
Como você pode adivinhar, o mercado logo atingiu o seu auge. A gerência agravou seu erro ao ignorar o sinal de venda também - e isso também poderia ter sido muito lucrativo.
Como resultado de todas estas intervenções, o negócio mais rentável do ano acabou por perder. Como resultado, em vez dos teóricos 60% de rendimento anual, vários clientes acabaram com uma perda. No final, este comportamento arbitrário foi uma das principais razões pelas quais eu saí.
...
- Qual foi o seu primeiro sistema de negociação?
- O meu primeiro sistema foi uma das variedades de médias móveis de Doncian. Aqui utilizei um método de média exponencial, que simplificou os cálculos e ao longo do tempo praticamente eliminou os efeitos dos erros computacionais. Isto era muito novo na altura.
- Segue-se do que eu disse sobre o primeiro sistema que houve outros depois. Como você determina que o sistema precisa ser mudado?
- Os sistemas não precisam de ser alterados. O truque é projetar um sistema com o qual você seja compatível como trader.
Д. D. Schwager Exchange magos.
Muito interessante e revelador. Obrigado pelo exemplo.
A minha conclusão:
1. as pessoas automatizam as suas decisões e depois entram em conflito com o software que as executa. Lei da psicologia.
2. Em relação à média: Não há nada de ingénuo no simples, mas consciente, por si só. Só ingênua é a confiança dos iniciantes em sua preparação e compreensão do que está acontecendo. Sua determinação tola para tomar decisões, sua percepção pretensiosa do mercado e sua incompetência arrogante.
Eles precisam de ajuda para se verem a si próprios, dando-lhes a oportunidade de desiludir consistentemente as suas ilusões na prática, para que possam crescer mais rapidamente.
Palavras de ouro! +1000 000 000
Os novatos precisam de psicologia, mas não é fácil trabalhar com novatos, alguns são apenas raivosos. Nós podemos combinar forças, eu vou trabalhar através da psicologia dos recém-chegados, e você programa.
Eu comecei com o deslizar. Muita gente começou com eles. Eu acho, que se eu alguma vez conseguir usar os MA, esta será a melhor solução de negociação.
Uma estratégia ingénua com um indicador realmente escrito.
Se o preço Fechar diariamente (linha verde) termina no dia acima de Alta (linha azul), no dia seguinte, quando o preço vai acima de Alta - vender.
Se o preço Fechar diariamente (linha verde) terminar o dia abaixo de Baixo (linha vermelha), no dia seguinte, quando o preço estiver abaixo de Baixo - comprar.
Sim, mas a partir de pares com os quais o EUR é citado, por exemplo EURAUD e AUDUSD.
A ideia da estratégia é sua?
Não sei se alguém publicou tal ideia antes de mim - peço desculpa por não a ter lido e por isso não me considero um plagiador.