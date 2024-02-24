Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 796
EU SOU A_K2. Não confundir com mais ninguém! E o processo pseudo-Markov vai mostrar a si mesmo, oh, como vai mostrar. Mas, há pessoas aqui que são mais fixes do que eu. Esperando com o Graal. A todos!
Em 2003 e antes, há alguma forma de olhar para as actas?
Quando eu acidentalmente baixei a história da M1, fiquei espantado.
Sabes, é como o céu.
E o processo parece ser o mesmo - para troca...Claro que me lembrei imediatamente onde o "da teoria à prática" levou, compreensivelmente à citação do 3º ano, nada diferente.
Mikhail, eu entendo que você vê o mercado por dentro, mas você simplesmente não sabe nada sobre programação e não pode fazer um robô. Mas, por assim dizer, você quer mostrar a todos como fazer dinheiro. Certo? Já tentaste ser freelancer?
Isto está absolutamente errado. O meu robô comercial e indicadores são todos desenvolvidos por mim. Eu não quero mostrar como fazer dinheiro, mas não posso olhar muito seriamente para as pessoas que erraram em alguns pontos, então eu tento ajudá-las a encontrar o seu caminho na direção certa, por assim dizer. Sou professor, não me importo em ensinar, porque tenho uma mente inquisitiva e muitas coisas interessantes. Sou uma mente inquisitiva e é interessante em muitos aspectos. Mas quando vejo um homem que acredita na sua abordagem e não vê erros críticos na mesma, não posso ir embora.
Hmmm... Então porque precisas da equipa de algoritmos e codificadores que queres criar?
Se isto é uma estatística, você já fez progressos este ano. +0,01% não é um mau começo. Todos sabemos como ensinar, mas não queremos aprender.
Bravo!!! Bem feito, mas isso é algo que todos aqui já viram e mais do que uma vez. E tu sabes o que me torna diferente de todos os outros. Eu não o escondo, ao contrário de alguns que não podem fornecer nada. Para não mencionar o facto de ter partido uma noz desde 05.03.2018 e parece que assim
Bem... o que dizes agora? Interessante ouvir....
Eu só posso elogiar). Desejo-te boa sorte. É honesto.
Hmmm... Então porque precisas de uma equipa de algoritmos e codificadores que queiras criar?
Programadores são necessários em P para não perder tempo e criar rapidamente um sistema em qualquer pacote escolhido e provar ou refutar a essência da abordagem.
há
é por isso que não um de verdade.
Depois das batalhas verbais de ontem chegou à conclusão de que tornar pública minha pesquisa no campo da regressão e, especialmente, compartilhar experiências e revelar segredos como é ao mesmo tempo relutante. Isto se deve a alguns indivíduos que não fizeram nenhuma contribuição para o desenvolvimento do ramo, mas são capazes de chamar nomes apenas porque não conseguem entender do que se trata. Continuarei a trabalhar para a regressão, mas não tão rapidamente quanto gostaria, porque terei de lidar com muitas coisas sozinho. Vou publicar aqui apenas os resultados, tanto interinos como finais. E pedir ajuda. Não sem isto. Somos uma comunidade que é suposto ajudarmo-nos uns aos outros.
Se você é hábil em um dos pacotes R no campo da aprendizagem de máquinas e este pacote é o mais flexível, e você sente uma sede insaciável por pesquisa e obter um produto final na forma de um algoritmo específico, o que resulta em bons modelos de regressão de trabalho, confirmado por testes repetidos e satisfazê-lo como um comerciante. Estou esperando por você na minha área pessoal, e continuaremos lá.
De você a habilidade de escrever rapidamente o código em R para o pacote escolhido. De mim para compartilhar experiências e insights sobre a formação de um conjunto de preditores, a organização do sistema de IA, bem como o método para selecionar o modelo mais apropriado para a saída de uma otimização repetida de um e mesmo arquivo de treinamento. Em seguida, o conselheiro e a transição para a prática, ou seja, ganhar massa, em vez de tagarelar sobre teorias Markovianas ou não Markovianas de distribuição de ganhos mundiais e alienígenas.
Faça a si mesmo a pergunta "Para que estás aqui?". Para encontrar e provar o direito à existência de uma lei descoberta e conhecida apenas por si. Ou apenas para ganhar dinheiro. E não apenas massa, e baublicha. Se estás na primeira categoria, então nem devias estar a bater à minha porta. Porque estou aqui apenas para escavar, e mesmo com um monte de rebocadores. De preferência, uma quantidade com um e muitos zeros.