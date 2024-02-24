Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 802
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
No item 1 posso assumir que os fatores comuns para os preditores são erroneamente escolhidos como aceitáveis para diferentes instrumentos.
No item 2, decorre de um erro do item 1.
No item 3, muito provavelmente a estrutura ondulada não é levada em conta.
Para o item 1 posso sugerir que os fatorescomuns aceitos para diferentes instrumentos foram selecionados incorretamente para os preditores.
Quanto aoitem 2, decorre do erro do item 1.
Acho que não, pois a escolha dos palpiteiros é muita sorte. Os que tenho usado durante anos, de entre os 200 que tenho seleccionado. Só um facto.
No ponto 3, a estrutura ondulada provavelmente não é tida em conta.
Aqui está um gráfico do preditor com sd = 1%.
E aqui está a tabela com sd=10%.
p.s. e diga o seu endereço de casa...
é uma chatice chegar lá da tua kolyoma yurt.
No item 1, posso assumir que os fatorescomuns aos preditores são selecionados incorretamente como aceitáveis para diferentes instrumentos.
No ponto 2, decorre do erro do ponto 1.
Acho que não, pois a escolha dos palpiteiros é em grande parte sorte. Os que tenho usado durante anos, de entre os 200 que tenho seleccionado. Só um facto.
No ponto 3, a estrutura ondulada provavelmente não é levada em conta.
Aqui está um gráfico do preditor com sd = 1%.
E aqui está a tabela com sd=10%.
Sem referência temporal ao(s) instrumento(s) é difícil tirar quaisquer conclusões.
você vai ser difícil de obter da sua Kolyma yurt
hahahaahah)))) LoL
hahahaahah))) LoL
sobre renas sem pai
Jovens neurónios, não foram convidados pelo Sberbank?
Herman Gref está apenas sonhando em desenvolver IA ....
Jovens neurónios, não foram convidados pelo Sberbank?
Herman Gref está apenas sonhando em desenvolver IA ....
ele escreve tudo isto com alcunhas diferentes.
é tudo o que ele escreve, sob diferentes alcunhas.
hahaahahahahaha))))
em renas não criadas.
Qual é a diferença entre renas e alces? Condicionalidade. Porquê reagir.
A rentabilidade do TS dependerá sempre da previsão.
O NS foi concebido para reagir rapidamente à situação actual e à capacidade de prever um cenário possível no futuro.
Eu sublinho POSSÍVEL.
Uma rede neural nunca pode garantir, mas apenas especular.
Temos de concordar com isto?
Eu nunca entendi suas declarações, suas fotos ou sua filosofia.
OK, eu concordo, o que me importa?