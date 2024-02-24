Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 400
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu descubro como cada rede funciona separadamente. E o que obter dos seus produtos é uma questão de gosto).
A propósito, estou olhando para o código do seu arquivo - há uma fórmula diferente, não como no artigo, ou seja, n
Portanto, talvez não 3 entradas (como na fórmula original), mas ainda 8... Ainda não entendo a essência da nova fórmula.
Você está lendo o artigo errado :) aqui
Estes são trabalhos diferentes. Não há necessidade de combiná-los.
em uma variável
v0=blá blá blá blá blá
v1=blá blá blá blá blá
v2=blá blá blá blá blá
v3=blá blá blá blá blá
v4=blá blá blá blá blá
v5=blá blá blá blá blá
v6=blá blá blá blá blá
v7=blá blá blá blá blá
os valores dos inputs são registados. depois tudo é alimentado na função
Reshetov:
VS Dois classe decisão florestal e regressão logística:
Reshetov ganha este por um deslizamento de terra
Reshetov:
VS Duas classes de decisão florestal e regressão logística
Bem, Reshetov ganha este por um deslizamento de terra.
Se você rodou o conjunto de dados Hard, então meu resultado é 72% de generalização, a propósito, pegue o modelo que já calculei no arquivo HARD.mql e compare-o. E o que significa uma vitória seca, eu admito que é difícil interpretar o resultado.
Se você executar o conjunto de dados Hard, então meu resultado é 72% de generalização, a propósito pegue o modelo que eu carreguei, ele já é calculado a partir do arquivo HARD.mql e compare-o. E o que significa "ganho seco", admito que é difícil de interpretar o resultado.
É um resultado reduzido, é isso que eu tenho anexado. Veja Ver Verdadeiros positivos e Verdadeiros negativos, ou seja, o número de previsões de sucesso para compra e venda, R. tem previsões de maior sucesso, 65% contra 45% de outros modelos. Ou seja, o seu modelo daria lucro e outros dariam prejuízo.
Eu expandia o neurónio para 10 entradas...
Mas precisamos de adicionar as regras ao 1024:
r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0
r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1
r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2
r3 = (1 - A) * B * C * p3 A) * B * C * p3
r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4
r5 = A * (1 - B) * C * p5
r6 = A * B * (1 - C) * p6
r7 = A * B * C * p7
.....
r1023 =
É assustador :D
É assustador :D
Ahem, ahem.... realmente olha, eu diria até mesmo aterrorizante.....
É assustador :D
Espero que isto não tenha sido compilado manualmente? Foi, de alguma forma, em ciclos? Manualmente, teria demorado horas...
Manualmente, acho que se pode cometer erros...
É assustador :D
Assustador e um pouco inútil, porque vai demorar muito tempo no optimista :) na nuvem você ainda pode