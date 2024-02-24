Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3396

O ONNX foi projetado para modelos de transferência, não para trabalhadores do mercado (esse é um bom bônus). Também foi anunciada uma competição, se você quiser participar da competição, para mostrar seus talentos não em palavras, mas em ações, por assim dizer. Portanto, é necessário ter muitas pessoas para usá-lo, caso contrário, quem competirá.

Após as competições, geralmente há muitas informações úteis, como sobre o cagle. O que, onde e por que, o que funciona e o que não funciona.
 

Boa tarde a todos!

Existe alguma maneira de gerar uma nova série temporal sintética a partir de uma série temporal de amostra?

Ajuda, quem já encontrou isso)

 
Quais características devem corresponder?
 
se houver um descendente, seu sintético será uma cópia regular dele

você deve primeiro pensar no significado do evento e ir direto ao ponto

e você ainda obterá uma função que copia a série original.

Não há nenhuma bicicleta nova aqui, 100%.
Parece ser um material delicioso - o Google vinculou o kozul à calibração

https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file

  • google
  • github.com
Contribute to google/empirical_calibration development by creating an account on GitHub.
Que "sodbuster




 
Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC

Em geral, não é um texto ruim, que esclarece e ordena muitas coisas, embora haja alguns problemas teóricos.

Em minha opinião, do ponto de vista prático, a tarefa de separar os vínculos associativos reais dos aparentes (estáveis dos instáveis) é mais relevante para nós.

Parece cada vez mais que ele não é um gerente, mas apenas ensina os alunos :) Pega tópicos quentes de MO e os apresenta como os mais recentes desenvolvimentos em negociação
 
Houve uma alegação em algum lugar de que ele era gerente de um fundo legal (por um período muito curto) apenas para que o fundo pudesse usar legalmente algumas de suas patentes - uma espécie de método de aquisição. A questão sobre o benefício específico de tal aquisição (algoritmo legal ou relações públicas) não foi discutida lá.
