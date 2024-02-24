Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3394

СанСаныч Фоменко #:

Estou examinando meu código.

Vários modelos estão no meio(?) de todo o código R. Se você retirar os modelos do código R e colocá-los em outro lugar, será um código completamente diferente que precisará ser depurado novamente!

E por quê?

Há o µl e o R com separação funcional óbvia dos TCs. O pacote mcl e R funciona de forma estável ..... E qual é o lugar do ONNX aqui ?

Tente vender seu script no mercado
Requiem para RL e ode ao transformador causal

*Qualquer algoritmo de RL pode ser considerado como qualquer otimizador global

https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841

Maxim Dmitrievsky #:

Requiem para RL e uma ode ao transformador causal

*Qualquer algoritmo de RL pode ser percebido como qualquer otimizador global

https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841

Infelizmente... também não há schmooze

https://www.mql5.com/ru/articles/13712

Os LLMs são provavelmente os brinquedos favoritos dos linguistas no momento :)


 
Maxim Dmitrievsky #:
Você está dizendo que é mais legal do que eu?

já que o colega disse que é o Graal,

por favor, me dê uma avaliação objetiva.

nas informações do trailer

e link:

GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: uma estrutura de otimização baseada em substitutos usando rede neural e algoritmo genético

Renat Akhtyamov #:

porque o companheiro disse que era o Graal,

por favor, faça uma avaliação objetiva

nas informações do trailer

e no link:

GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: uma estrutura de otimização baseada em substitutos usando rede neural e algoritmo genético

É impossível dizer qualquer coisa quando não se sabe o que está sendo otimizado e por quê. O método em si é bom, mas pode ser lento, como o método de descida estocástica. Ou seja, pode levar muito tempo para convergir.

 
Maxim Dmitrievsky #:

É impossível dizer qualquer coisa quando não se sabe o que está sendo otimizado e por quê. O método em si é bom, mas pode ser lento, como o método de descida estocástica. Ou seja, pode levar muito tempo para convergir.

Algoritmos genéticos + redes neurais = o melhor dos dois mundos (skine.ru)
Renat Akhtyamov #:
Algoritmos genéticos + redes neurais = o melhor dos dois mundos (skine.ru)

sim chapéu

 
Maxim Dmitrievsky #:

Sim chapéu

muito provavelmente

um companheiro tinha um sinal que ia para os livantos com sucesso natural.

Renat Akhtyamov #:

muito provavelmente

um companheiro tinha um sinal que entrava nos livantos com sucesso natural.

Primeiro, ele diz que isso acelerará a curva de aprendizado. Depois, diz que são necessários muitos recursos dedutíveis. Esse é seu estilo de informação.


Normalmente, é usada a otimização de hiperparâmetros em uma grade; o NN+GA é diferente, pois os pesos devem ser escolhidos por meio do GA, e não de um solucionador padrão como o adam.

O artigo no link é confuso.

