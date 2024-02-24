Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3394
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou examinando meu código.
Vários modelos estão no meio(?) de todo o código R. Se você retirar os modelos do código R e colocá-los em outro lugar, será um código completamente diferente que precisará ser depurado novamente!
E por quê?
Há o µl e o R com separação funcional óbvia dos TCs. O pacote mcl e R funciona de forma estável ..... E qual é o lugar do ONNX aqui ?
Requiem para RL e ode ao transformador causal
*Qualquer algoritmo de RL pode ser considerado como qualquer otimizador global
https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841
Requiem para RL e uma ode ao transformador causal
*Qualquer algoritmo de RL pode ser percebido como qualquer otimizador global
https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841
Infelizmente... também não há schmooze
https://www.mql5.com/ru/articles/13712
Os LLMs são provavelmente os brinquedos favoritos dos linguistas no momento :)
Você está dizendo que é mais legal do que eu?
já que o colega disse que é o Graal,
por favor, me dê uma avaliação objetiva.
nas informações do trailer
e link:
GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: uma estrutura de otimização baseada em substitutos usando rede neural e algoritmo genético
porque o companheiro disse que era o Graal,
por favor, faça uma avaliação objetiva
nas informações do trailer
e no link:
GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: uma estrutura de otimização baseada em substitutos usando rede neural e algoritmo genético
É impossível dizer qualquer coisa quando não se sabe o que está sendo otimizado e por quê. O método em si é bom, mas pode ser lento, como o método de descida estocástica. Ou seja, pode levar muito tempo para convergir.
É impossível dizer qualquer coisa quando não se sabe o que está sendo otimizado e por quê. O método em si é bom, mas pode ser lento, como o método de descida estocástica. Ou seja, pode levar muito tempo para convergir.
Algoritmos genéticos + redes neurais = o melhor dos dois mundos (skine.ru)
sim chapéu
Sim chapéu
muito provavelmente
um companheiro tinha um sinal que ia para os livantos com sucesso natural.
muito provavelmente
um companheiro tinha um sinal que entrava nos livantos com sucesso natural.
Normalmente, é usada a otimização de hiperparâmetros em uma grade; o NN+GA é diferente, pois os pesos devem ser escolhidos por meio do GA, e não de um solucionador padrão como o adam.
O artigo no link é confuso.