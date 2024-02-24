Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3310
Começou a rejeitar tal coisa - completamente OOS (2023). Na segunda metade, o caráter da curva muda.
a olho nu ou por algum tipo de automação?
A olho nu. Caso contrário, é p-hacking.
poderoso ))))
Por quê? Pequeno lucro por negociação?
O caráter mudou. Em termos gerais, é uma hierarquia.
Quero dizer, alguns alfa estão começando a se transformar em beta.
Eu não entendi tudo. Não vamos entrar no fórum.
Quem já tentou usar o método"Compactness Profile"?
O objetivo do método é excluir exemplos inconsistentes da amostra, o que deve melhorar o aprendizado e reduzir o tamanho do modelo se forem usados métodos de aprendizado do tipo K nearest neighbours.
Não consegui encontrar uma implementação em python.....