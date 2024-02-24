Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3181
Acabei de pensar que
1) a primeira tentativa de entender um processo é decompô-lo em alguns primitivos (dividi-lo em partes), por exemplo, algoritmos de compressão, várias decomposições, decomposições....
2) A segunda etapa é procurar combinações de interações entre esses primitivos (partes quebradas ).
3) O supérfluo é descartado e apenas a essência permanece. Filtragem...
Na medicina, sempre me surpreendi com sua abordagem supostamente baseada em evidências, em que você pega 100 pacientes, dá metade de um medicamento e metade de um placebo , e apresenta isso como ESTATÍSTICA para justificar as conclusões supostamente estatisticamente significativas.
Parece-me uma trapaça em escala universal.
Para processos estacionários, 100 não é uma amostra, mas aqui está uma pessoa, todas as 100 são SEMPRE diferentes, com um monte de outras doenças de gravidade diferente, vivendo vidas diferentes e todas com correlação desconhecida com o medicamento testado. Isso é chamado de medicina baseada em evidências.
Em uma palavra, um golpe médico universal.
Sempre por três) E é apenas um estudo de controle após 5 anos de pesquisa interna in vitro (é sobre isso que o artigo da farmacopeia está escrito), e depois, geralmente, das circunstâncias e da compreensão de como o medicamento funciona e, se não funcionar, até 5 anos de monitoramento do uso).
Os riscos políticos de violar as regras adequadas da pesquisa médica são grandes)).
Mas o dinheiro é muito grande...)))))
Ou talvez não tenha NADA a ver com evidências e seja, na melhor das hipóteses, apenas propaganda, e injusta, dirigida à maioria da população estatisticamente analfabeta. Uma sede banal de dinheiro a qualquer custo.
Agora que tocamos no assunto Covid.
Se você pegar as instruções do Ministério da Saúde de 20 anos atrás, escritas em estrita conformidade com os requisitos da medicina baseada em evidências, então nós, assim como em todo o mundo (1) não havia epidemia e (2) não havia vacina. E então, de acordo com seu princípio"Mas é melhor ter alguma evidência do que nenhuma" , emitimos regulamentações temporárias e rapidamente começamos a ganhar bilhões, ignorando nossas próprias instruções. Ao ignorar as estatísticas, a medicina se tornou perigosa.
A questão é a honestidade nas estatísticas. Ou observamos cada letra dos requisitos da estatística ou ela não é estatística de forma alguma.
Você está apenas parcialmente certo sobre a exigência de amostras grandes. Os testes assimptóticos não funcionam bem em amostras pequenas, enquanto os testes exatos funcionam muito bem.
Há muitos outros problemas nos testes de drogas além dos matemáticos, mas é melhor tentar resolvê-los de alguma forma do que cancelar tudo e voltar ao tratamento com banana-da-terra.
Abordagem interessante de trabalho com dados, nunca vi esse tipo de algoritmo antes
https://www.google.com/search?q=blockcluster+r+package&oq=blockclustering+r+&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l3.8329j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Forester #
Se entendi corretamente, fiz da seguinte maneira: contei o número de unidades na coluna/array com o alvo e, em seguida, preenchi aleatoriamente o novo array com unidades e copiei o novo array para o antigo.
Eu misturo colunas dessa forma. Neste exemplo, a matriz de índice é mista, mas você pode misturar os próprios dados substituindo o tipo de dados por
.
Você tem algo complicado, especialmente com i--
.
Se a linha já tiver sido aberta, será necessária outra tentativa e ela será aberta se o valor for igual a um.
É assim que eu misturo as colunas. Neste exemplo, a matriz de índice é embaralhada, mas você também pode embaralhar os próprios dados substituindo o tipo de dados por
.
É interessante e parece mais versátil.
De qualquer forma, duas passagens foram realizadas - 18% das unidades na amostra, na primeira passagem foi encontrado um segmento quântico e na segunda passagem, dois.
É até um pouco suspeito de ser pequeno.
Adicionado - na terceira, novamente.
Então, meu método pode ser reconhecido como funcional?
Procurando por um erro no código após a modificação
Nenhum erro não