fxsaber #:

Obrigado, vou tentar os incrementos do MathRand.

Aleksey Nikolayev #:

O mais universal é provavelmente o Monte Carlo.

Parece que tenho uma geração aleatória interessante.

double GetAvgPrice( const MqlTick &Tick )
{
  return((Tick.bid + Tick.ask) / 2);
}

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 8);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 8);
  
  return;
}

// Случайный знак приращения средней цены.
bool RandomPrice( MqlTick &Ticks[] )
{  
  const int Size = ArraySize(Ticks) - 1;
  
  if (Size > 0)
  {
    Print("Random price...");
    
    MqlTick PrevTick = Ticks[Size];
    double PrevPrice = GetAvgPrice(PrevTick);
    
    MathSrand((int)TimeLocal());
    
    for (uint i = Size; (bool)i--;)
    {
      const double Diff = GetAvgPrice(PrevTick) - GetAvgPrice(Ticks[i]);
      
      PrevTick = Ticks[i];

      SetAvgPrice(Ticks[i], PrevPrice += !(MathRand() & 1) ? Diff : -Diff);
    }
  }
  
  return(Size >= 0);
}

Na parte superior há um símbolo real, na parte inferior é aleatório.

O RandomPrice pode ser aplicado iterativamente. Os spreads e o tempo são preservados.


Seria correto fazer isso por meio do logaritmo, mas não me preocupei com isso. Se o refinarmos, poderá ser a melhor opção para o Monte Carlo gerar um símbolo aleatório com as características estatísticas necessárias.

 
fxsaber #:

para Monte Carlo é provavelmente a melhor opção para gerar um símbolo aleatório com as características estatísticas desejadas.

Teste de piolho com o mesmo conjunto.

Parte superior - real, parte inferior - aleatório.

Falha.

 

A diferença é que nada é procurado nos resultados da otimização. Ou seja, os cinco primeiros resultados de otimização nunca foram executados no OOS antes.

 

Parece lógico que a probabilidade de falsos positivos e negativos diminui, mas para mim não é uma panaceia contra erros.

Você acha que deve confiar mais no modelo train_optim + test_forward do que no (train+test)_optim?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Não há erro, não há erro, não há erro.

Peguei outra amostra - 47% das unidades e exemplos 5 vezes menos - depois de algumas passagens, posso dizer que ele já encontrou muitos segmentos quânticos.

O que mais prestei atenção foi a semelhança entre o alvo inicial e o alvo gerado - eles são 49% semelhantes - talvez seja necessário definir algum limite aqui - não mais do que 30% de semelhança? Alguma ideia?

Fiz um gráfico - se houver uma correspondência "-1", se não houver correspondência, então "+1", obtive esse equilíbrio.

Há muitas tendências nele, o que você acha?

 
fxsaber #:

A parte superior é real, a inferior é aleatória.

Fiz a otimização com as mesmas configurações no símbolo real e no símbolo gerado.


Real.


Aleatório.


Ele não é treinado no Random.

Quantas vezes o símbolo aleatório foi gerado?) Obviamente, quanto mais longa a sequência, mais vezes ela precisa ser gerada para funcionar também.
 
Não sei como simplificar isso.

Você escolhe as melhores variantes "manualmente" no OOS após a otimização no teste e isso NÃO é adequado...

E se o algoritmo seleciona as melhores variantes no OOS após a otimização, ele já está se ajustando... Por quê?

Escolher as melhores opções/variantes do conjunto completo de opções é otimização.... Não importa se você faz isso manualmente ou por meio de um algoritmo.

Talvez você só tenha trabalhado com um testador na MT e pense um pouco de forma estereotipada sobre a otimização em si e as formas de sua aplicação, e é por isso que temos alguns mal-entendidos


 
O Random corresponde às características do preço? Média, desvio padrão, covariância?
 

Maxim Dmitrievsky #:
Сколько раз был сгенерирован рандом символ?)

Primeiro.

é óbvio que quanto mais longa a sequência, mais vezes ela precisa ser gerada para trabalhar nela também.

Não entendo essa afirmação. O que significa as duas opções a seguir?

  1. Você precisa executar muitas iterações de randomização para que ela funcione.
  2. Se você criar muitos caracteres aleatórios, a probabilidade de haver um que funcione entre eles aumenta.

Coisas aparentemente simples, pois mesmo em símbolos reais diferentes o mesmo TC não funciona.

O algoritmo de randomização é o seguinte:

  1. Um histórico real de ticks é obtido.
  2. Uma sequência de incrementos do preço médio ((bid+ask)/2) é feita a partir dele.
  3. Nessa sequência, cada termo é multiplicado aleatoriamente por +1 ou -1.
  4. Um novo histórico de ticks é coletado da sequência de incrementos obtida, em que o tempo e o spread coincidem com o ponto 1.
  5. O novo histórico de ticks é gravado em um símbolo personalizado.
Ou seja, algum símbolo real é randomizado. Você pode aplicar o item 3 quantas vezes quiser. Se, após o item 5, todos os cinco pontos forem repetidos, será o mesmo que repetir o item 3 duas vezes.
