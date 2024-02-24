Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 300
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A informação técnica privilegiada e o MO não devem ser confundidos.
O que é isso de "informação técnica privilegiada"? As proverbiais "ordens do flash"? Algo conspiratório?
Você não está apenas transmitindo para clientes de cozinha forex, existem aqueles que já leram o HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems mais de uma vez e até entenderam tudo)))) Claro que há muita "técnica" no HFT, mas sem a análise avançada, que é MO (modelos econométricos à moda antiga), se você não souber para onde/como o preço se move no próximo tick/segundo/minuto/hora, você ainda vai vender fora e no caso do HFT muito rápido. HFT não é apenas um "ultra", estúpido nano-segundo MM, que não é muito interessante e cada vez menos rentável, HFT é também um intradiário, desde que não o deixe para a noite. Na verdade, a diferença entre HFT e algotrading é bastante grande.
Você acha que a Renascença e a Tesa lucram principalmente com o ultra-HFT ? Garanto-lhe que não! E mesmoo ultra-HFT também usa MO já que precisamos encontrar os algoritmos ideais para calcular um preço " justo" para um determinado instrumento dependendo de milhares de outros, é estúpido e ineficiente procurar esses algoritmos manualmente, é claro que eles têm algoritmos mais simples devido a limitações técnicas conhecidas, mas ainda assim.
Hoje em dia, não se pode passar sem MO. Mas o MO não é simples, mais complicado do que feiticeiros e martin.
O que é isso de "informação técnica privilegiada"? As proverbiais "ordens do flash"? Algo conspiratório?
Você não está apenas transmitindo para clientes de cozinha forex, existem aqueles que já leram o HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems mais de uma vez e até entenderam tudo)))) Claro que há muita "técnica" no HFT, mas sem análise avançada, que é o MO (modelos econométricos à moda antiga), se você não sabe para onde/como o preço se move no próximo tick/segundo/minuto/hora, você ainda vai vender muito rapidamente no caso do HFT. HFT não é apenas um "ultra", estúpido nano-segundo MM, que não é muito interessante e cada vez menos rentável, HFT é também um intradiário, nem que seja para não deixar negócios para a noite.
Você acha que a Renascença e a Tesa lucram principalmente com o ultra-hFT ? Garanto-lhe que não! E mesmoo ultra-HFT também usa MO já que precisamos encontrar os algoritmos ideais para calcular o preço " justo" de um determinado instrumento dependendo de milhares de outros, é estúpido e ineficiente procurar esses algoritmos manualmente, é claro que os algoritmos são mais simples lá devido a limitações técnicas conhecidas, mas ainda assim.
Hoje em dia, não se pode passar sem MO. Mas o MO não é fácil, é mais complicado do que mash-ups e martin.
Bem, estes são modelos probabilísticos, não MO. Fala com os mesmos LPIs de alta frequência, não há lá nenhum MO. Existem modelos probabilísticos na forma de suas próprias motos.
Por alguma razão tornou-se agora moda chamar a tudo de MO. No entanto, o HFT trabalhou mesmo antes do termo ter sido cunhado.
O HFT também é um intradiário, desde que você não deixe as negociações da noite para o dia, mas a fronteira entre o HFT e o algotrading é bastante ampla.
Portanto, podemos concordar que o pipsing é uma farsa. Quanto a mim, o hft é qualquer negócio cujos principais riscos são a qualidade e a rapidez de execução. tudo o resto é pipsing.
A jangada é um negócio de pipsqueak, e podemos concordar que o pipsqueak é hft. O hft é qualquer negócio cujos principais riscos são a qualidade e a rapidez de execução. tudo o resto é o pipsing.
Sim, "pipsqueak" é hft, mas "pipsqueak" é um termo cozinha-forex, está associado a "ninguém gosta de pipsqueak", com paragens de clientes espancados, com regressões, afiliados e outras coisas absurdas, por isso é melhor não o usar, escalpelizar é melhor, algo-esculpir é hft)
Em geral, não vou discutir sobre a definição, tanto quanto sei alguma comissão reguladora nos estados há 2 anos pensou e não nasceu uma definição de HFT, nos livros inteligentes se refere a HFT tudo o que não deixa posições da noite para o dia.
Parece-me que se um algoritmo digere um orderlog ou uma fita adesiva para tomar decisões de negociação, é HFT.
Bem, estes são modelos probabilísticos, não MO. Fale com os mesmos LFIs, não há MO lá. Eles são modelos probabilísticos na forma de suas próprias motos.
Por alguma razão tornou-se agora moda chamar a tudo de MO. No entanto, o HFT trabalhou mesmo antes do termo ter sido cunhado.
Mais uma vez a discussão sobre definições...
Que "modelos probabilísticos", ARMA, GARCH... etc. Alguém mostrou um vídeo sobre previsão e o cara no final dele disse honestamente que todas essas coisas econométricas antigas raramente são usadas por ninguém, exceto estudantes, porque é inferior ao MO.
https://youtu.be/U5kIdtMJGc8
O guru disse: "Na verdade estávamos sempre a aprender com a máquina" Não se pode discutir com um guru))
O guru disse: "Basicamente, temos estado sempre a aprender com a máquina" e não se pode discutir com o guru))
Bem, é claro, se você usou uma calculadora, então MO imediatamente!
O que é isso de "informação técnica privilegiada"? As proverbiais "ordens do flash"? Algo conspiratório?
Você não está apenas transmitindo para clientes de cozinha forex, existem aqueles que já leram o HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems mais de uma vez e até entenderam tudo)))) Claro que há muita "técnica" no HFT, mas sem a análise avançada, que é MO (modelos econométricos à moda antiga), se você não souber para onde/como o preço se move no próximo tick/segundo/minuto/hora, você ainda vai vender fora e no caso do HFT muito rápido. HFT não é apenas um "ultra", estúpido nano-segundo MM, que não é muito interessante e cada vez menos rentável, HFT é também um intradiário, desde que não o deixe para a noite. Na verdade, a diferença entre HFT e algotrading é bastante grande.
Você acha que a Renascença e a Tesa lucram principalmente com o ultra-HFT ? Garanto-lhe que não! E mesmoo ultra-HFT também usa MO já que precisamos encontrar os algoritmos ideais para calcular um preço " justo" para um determinado instrumento dependendo de milhares de outros, é estúpido e ineficiente procurar esses algoritmos manualmente, é claro que eles têm algoritmos mais simples devido a limitações técnicas conhecidas, mas ainda assim.
Hoje em dia, não se pode passar sem MO. Mas o MO não é simples, é mais complicado do que mash-ups e martin.
Onde estão as coisas que precisas de ler aí dentro? Pastas vazias. Posso levar uma mensagem?
Faça o mesmo para a pressão arterial aleatória.
Meu professor é ZZ, ou seja, os padrões que são lucrativos são selecionados, não os padrões em geral.
Que tipo de professor tem o aleatório? Que sentido farão os padrões seleccionados?
Que tipo de professor tem o aleatório? Que sentido fariam os padrões seleccionados?
Meu professor é ZZ, ou seja, os padrões que são lucrativos são selecionados, não os padrões em geral.
Que tipo de professor tem o aleatório? Que sentido fariam os padrões seleccionados?