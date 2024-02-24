Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 247
Estou a falar de estatísticas de previsão, quantas vezes se adivinha a direcção do mercado
Digamos 0,5.
Não há vantagens, por isso, vais drená-lo.
Claro que agora vais dizer que o volume é diferente e assim por diante. Perdi 10 negócios por um rublo, acrescentei um por 100 rublos, mas isso significa que você SABE que o mercado vai seguir o caminho certo neste negócio, em geral, você precisa pesar o volume
Nenhuma vantagem significa que você vai se vender, ou seja.
Ao mesmo tempo, eu consigo fazer pelo menos 0,5% do valor do negócio todos os dias úteis. A 50% dos negócios perdidos.
Leia os posts anteriores novamente, e você vai entender de onde vem o lucro.
Se eu soubesse disso, não teria entrado em negócios não lucrativos)). E eu trabalho sempre com o mesmo volume, sem aumentar nem diminuir.
Ao mesmo tempo, eu consigo fazer pelo menos 0,5% do valor do negócio todos os dias úteis. E eu estou a perder 50% de todos os meus negócios.
Isso não é possível, é como se você começasse a me provar que 2*2 = 5, ou então me diga que você tem "porcentagens" próprias e multiplicação e assim por diante.
Vinte e cinco novamente). Se você perder 10p ou ganhar 30-40p com probabilidade de 0,5, você tem 20-30p de lucro por negociação. Os custos de transacção estão incluídos no montante. O que é que não deve ser?
A probabilidade de 0,5 que você perde significa que 0,5 você vai ganhar, isso é como atirar uma moeda ao ar, se você apostar o mesmo lote, você recebe um perdido aleatório
HELLO!!!
HELLO!!!
IMHO, muito sobre o assunto. A propósito, o MoD leva isto em conta?