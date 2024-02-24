Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 247

Novo comentário
 
pantural:
Estou a falar de estatísticas de previsão, quantas vezes se adivinha a direcção do mercado
Digamos 0,5. Exactamente, 50% dos negócios estão a perder.
 
Yuriy Asaulenko:
Digamos 0,5.

Não há vantagens, por isso, vais drená-lo.

Claro que agora vais dizer que o volume é diferente e assim por diante. Perdi 10 negócios por um rublo, acrescentei um por 100 rublos, mas isso significa que você SABE que o mercado vai seguir o caminho certo neste negócio, em geral, você precisa pesar o volume

 
pantural:
Nenhuma vantagem significa que você vai se vender, ou seja.

Ao mesmo tempo, eu consigo fazer pelo menos 0,5% do valor do negócio todos os dias úteis. A 50% dos negócios perdidos.

Leia os posts anteriores novamente, e você vai entender de onde vem o lucro.

Se eu soubesse disso, não teria entrado em negócios não lucrativos)). E eu trabalho sempre com o mesmo volume, sem aumentar nem diminuir.

 
Yuriy Asaulenko:

Ao mesmo tempo, eu consigo fazer pelo menos 0,5% do valor do negócio todos os dias úteis. E eu estou a perder 50% de todos os meus negócios.

Isso não é possível, é como se você começasse a me provar que 2*2 = 5, ou me dissesse mais tarde que você tem suas próprias "porcentagens" e multiplicação, etc.
 
pantural:
Isso não é possível, é como se você começasse a me provar que 2*2 = 5, ou então me diga que você tem "porcentagens" próprias e multiplicação e assim por diante.
Lá estás tu outra vez.) Se você com probabilidade 0,5 perder 10r ou ganhar 30-40r, você tem um lucro de 10-15r por transação. Os custos de transacção estão incluídos no montante. O que não pode estar aqui?
 
Yuriy Asaulenko:
Vinte e cinco novamente). Se você perder 10p ou ganhar 30-40p com probabilidade de 0,5, você tem 20-30p de lucro por negociação. Os custos de transacção estão incluídos no montante. O que é que não deve ser?
Probabilidade de 0,5 que você perde significa que 0,5 você ganha, ou seja, como atirar uma moeda ao ar, se você apostar o mesmo lote, você recebe uma flutuação aleatória
 
pantural:
A probabilidade de 0,5 que você perde significa que 0,5 você vai ganhar, isso é como atirar uma moeda ao ar, se você apostar o mesmo lote, você recebe um perdido aleatório
Você atira uma moeda ao ar, a probabilidade de adivinhar é de 0,5, mas quando você ganha, seu ganho não é uma aposta, mas sim 3-4 apostas, e quando você perde, a perda é apenas sua aposta. Eu não entendo o que não está claro.
 

HELLO!!!

comunicação fora do tópico, pára...

 
mytarmailS:

HELLO!!!

comunicação fora do tópico, pára...

IMHO, muito sobre o assunto. A propósito, o MoD, leva isso em conta de alguma forma?
 
Yuriy Asaulenko:
IMHO, muito sobre o assunto. A propósito, o MoD leva isto em conta?
я
1...240241242243244245246247248249250251252253254...3399
Novo comentário