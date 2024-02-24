Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2096
Estou numa conferência de roll-up, escrevo mais tarde.
na conferência de roll-up? )))) ok))
Irei à reunião semanal de especialistas em degustação de cerveja e também discutiremos o aquecimento global no planeta Terra.
Vais ver futebol com cerveja?
é isso.)
Eu fiz algumas ferramentas, não te vai fazer bem nenhum. Se não conseguires cozinhar os dados, não te vai servir de nada.
é uma coisa boa, vai em frente.
Se os dados não forem muito grandes, é mais conveniente utilizá-los num PC local. No google colab os kernels estão desativados em modo inativo, você tem que reinstalar todos os pacotes e baixar os dados. O processador lá é apenas 4 núcleos e o tesla não é o mais potente
+ Sim, já o teria feito há muito tempo, já que tinha de fazer muita codificação.
E restringe apenas o facto de eu ter de reabastecer o ONNX primeiro, e depois ficarei preso com a porta.
Embora no momento atual eu tenha certeza de que é possível treinar arquiteturas/modelos/algoritmos existentes e portar para o terminal.
Sim, não... o futebol não se entende, eu gosto de corridas e de bilhar, gosto de ver e jogar.
E o quê, já sabes o que é uma piscina máxima? )
Então, o quê, já sabes o que é o máximo de bilhar? )
Eu sei sobre o Max Pooling, mas hoje foi a aula de introdução.
eles têm processamento de imagem e vídeo, mas não é difícil de transferir para séries cronológicas
Bem, 3 pessoas já votaram no ONNX (incluindo eu), talvez alguém apareça
Eu também sou a favor do ONNX. Começo a perceber que o tema do comércio de notícias não pode ser levantado sem MO.
Eu verifiquei eur m5 em todos os instrumentos que tenho em mt
Os dados estão em uma janela de correr normalizada de tamanho 5, saíram 230 sinais
Cada característica tem seu próprio nome em cada posição como "XAUUSD1" .... "XAUUSD5"
Eu pré-selecionei os caracteres usando o algoritmo "Boruta".
Só colocou 25 bons.
lista dos bons
Diagrama de importância para a seleção
Floresta treinada em atributos selecionados
Accuracy : 0.6892
uma lista de atributos importantes para o modelo (os atributos importantes dos selecionados)
de qualquer maneira... Pensei que seria mais brilhante.
O que é USDDKK ? ))
Ahahahaha ))) a coroa dinamarquesa domina o euro ))))