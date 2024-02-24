Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2096

Maxim Dmitrievsky:

Estou numa conferência de roll-up, escrevo mais tarde.

na conferência de roll-up? )))) ok))

Irei à reunião semanal de especialistas em degustação de cerveja e também discutiremos o aquecimento global no planeta Terra.

 
mytarmailS:


Ir ao encontro semanal de especialistas em degustação de cerveja, discutindo também o aquecimento global no planeta Terra.


Vais ver futebol com cerveja?

mytarmailS:

na conferência de roll-up? )))) ok))

Vou à reunião semanal de especialistas em degustação de cerveja e falar sobre o aquecimento global no planeta Terra.

é isso.)

Eu fiz algumas ferramentas, não te vai fazer bem nenhum. Se não conseguires cozinhar os dados, não te vai servir de nada.

 
Maxim Dmitrievsky:

é uma coisa boa, vai em frente.

Se os dados não forem muito grandes, é mais conveniente utilizá-los num PC local. No google colab os kernels estão desativados em modo inativo, você tem que reinstalar todos os pacotes e baixar os dados. O processador lá é apenas 4 núcleos e o tesla não é o mais potente

+ Sim, já o teria feito há muito tempo, já que tinha de fazer muita codificação.

E restringe apenas o facto de eu ter de reabastecer o ONNX primeiro, e depois ficarei preso com a porta.

Embora no momento atual eu tenha certeza de que é possível treinar arquiteturas/modelos/algoritmos existentes e portar para o terminal.

 
Evgeniy Chumakov:

Vais ver futebol com uma cerveja?

Sim, não... o futebol não se entende, eu gosto de corridas e de bilhar, gosto de ver e jogar.

Maxim Dmitrievsky:

Sim, é isso mesmo.)

Eu fiz algumas ferramentas, não te vai fazer bem nenhum. Se você não sabe cozinhar

E o quê, já sabes o que é uma piscina máxima? )

mytarmailS:

Sim, não... o futebol não se percebe, gosto de corridas e de jogar bilhar, gosto de ver e jogar.

Então, o quê, já sabes o que é o máximo de bilhar? )

Eu sei sobre o Max Pooling, mas hoje foi a aula de introdução.

eles têm processamento de imagem e vídeo, mas não é difícil de transferir para séries cronológicas

dr.mr.mom:

+ Sim, eu já o teria PITONDO há muito tempo, pois tive que codificar de formas diferentes.

E isso está me atrasando apenas o fato de que com o meu eu teria que reabastecer o ONNX primeiro, e depois ficar preso com o porting também.

Embora neste momento haja definitivamente algo para ensinar com arquitecturas/modelos/algoritmos estabelecidos e transportá-lo para o terminal.

Bem, 3 pessoas já votaram no ONNX (incluindo eu), talvez alguém apareça

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, 3 pessoas já estão a favor do ONNX (incluindo eu), talvez mais algumas venham

Eu também sou a favor do ONNX. Começo a perceber que o tema do comércio de notícias não pode ser levantado sem MO.

 

Eu verifiquei eur m5 em todos os instrumentos que tenho em mt

[1] "AUDCAD" "AUDCHF" "AUDJPY" "AUDNZD" "AUDUSD" "CADCHF" "CADJPY" "CHFJPY" "EURAUD"
[10] "EURCAD" "EURCHF" "EURDKK" "EURGBP" "EURHUF" "EURJPY" "EURNOK" "EURNZD" "EURRUB"
[19] "EURSEK" "EURUSD" "GBPAUD" "GBPCAD" "GBPJPY" "GBPNZD" "GBPSGD" "GBPUSD" "NZDCAD"
[28] "NZDCHF" "NZDJPY" "NZDSGD" "NZDUSD" "USDCAD" "USDCHF" "USDCNH" "USDDKK" "USDHKD"
[37] "USDHUF" "USDJPY" "USDNOK" "USDRUB" "USDSEK" "USDSGD" "USDTRY" "USDZAR" "XAGUSD"
[46] "XAUUSD"

Os dados estão em uma janela de correr normalizada de tamanho 5, saíram 230 sinais

Cada característica tem seu próprio nome em cada posição como "XAUUSD1" .... "XAUUSD5"


Eu pré-selecionei os caracteres usando o algoritmo "Boruta".

Só colocou 25 bons.

Boruta performed 99 iterations in 14.40864 mins.
25 attributes confirmed important: AUDCHF1, AUDJPY1, AUDUSD1, CHFJPY1,
EURCAD1 and 20 more;
 191 attributes confirmed unimportant: AUDCAD1, AUDCAD2, AUDCAD3, AUDCAD4,
AUDCAD5 and 186 more;
 14 tentative attributes left: AUDJPY5, AUDUSD5, CADJPY5, EURDKK1, EURJPY4
and 9 more;

lista dos bons

[1] "AUDCHF1" "AUDJPY1" "AUDUSD1" "CHFJPY1" "EURCAD1" "EURJPY5" "EURJPY1" "EURUSD5"
 [9] "EURUSD4" "EURUSD1" "GBPUSD1" "NZDCHF1" "NZDJPY1" "NZDUSD1" "USDCAD5" "USDCAD1"
[17] "USDCHF5" "USDCHF1" "USDCNH1" "USDDKK5" "USDDKK4" "USDDKK3" "USDDKK2" "USDDKK1"
[25] "USDSGD1"

Diagrama de importância para a seleção


Floresta treinada em atributos selecionados

Accuracy : 0.6892    

uma lista de atributos importantes para o modelo (os atributos importantes dos selecionados)


de qualquer maneira... Pensei que seria mais brilhante.


O que é USDDKK ? ))

 
mytarmailS:

O que é USDDKK ? ))

Ahahahaha ))) a coroa dinamarquesa domina o euro ))))

