Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1489

Novo comentário
[Excluído]  
mytarmailS:

Se alguém entender HMM, por favor me ajude a resolver o problema, se o problema for resolúvel, então eu vou compartilhar o graal)

https://ru.stackoverflow.com/questions/984699/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-hmm-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9

Bem, o estado é Markovian, mas qual é o modelo?

significa que você precisa de mais pontos para a janela quadrada, pelo menos

e se uma série aleatória é alimentada, de que tipo de previsão, além de 50\50, podemos falar?
 
A diversidade do resultado final da aprendizagem da máquina tende a um a um número finito de variantes - padrões, limitados pelo criador deste mecanismo. A variedade de movimentos de mercado, por outro lado, tende ao infinito. E só às vezes tende à unidade - uma linha reta, em uma crise.
Portanto, se o MO é uma forma suficientemente eficaz de fornecer uma estratégia comercial lucrativa é um ponto discutível e é pouco provável que alguma vez seja resolvido aqui.
 
Maxim Dmitrievsky:

significa que você precisa de mais pontos para a janela ao quadrado, no mínimo

Eu disse-te, até levei vários milhares de pontos

Maxim Dmitrievsky:
e se uma série aleatória é inserida, então que tipo de previsão, além de 50/50, podemos falar?

Que diferença isso faz, os dados são os mesmos, o modelo é o mesmo

Prevejo novos dados usando toda a função no pacote (como em todos os exemplos na rede ...) os resultados são ótimos

Eu uso o mesmo modelo para prever os mesmos dados , mas com janela deslizante e o resultado é inaceitável.

Essa é a questão - qual é o problema?
[Excluído]  
mytarmailS:

Eu disse-te que até tirei vários milhares de pontos.

que diferença faz, os dados são os mesmos, o modelo é o mesmo

Prevejo novos dados usando toda a função no pacote (como em todos os exemplos na web ...) os resultados são ótimos

Prevejo os mesmos dados com o mesmo modelo mas com uma janela deslizante e o resultado é diferente, inaceitável.

Essa é a verdadeira questão - qual é o problema?

Eu não sei que tipo de modelo e de onde estás a tirar os estados. sem nenhum pacote, qual é o objectivo?

Talvez haja um gcf que não dê nenhum estado aleatório, é por isso que é previsto no 1º caso. Tente mudar a semente tanto para o comboio como para o teste para ver que no 1º caso é impossível prever algo, caso contrário não sei como ajudar a ideia não está clara.

 
elibrarius:
As partições são feitas de acordo com a probabilidade de classificação. Mais precisamente, não por probabilidade, mas por erro de classificação. Porque tudo é conhecido no exercício de treinamento, e não temos probabilidade, mas uma estimativa exata.
Embora existam fi ries de separação diferentes, ou seja, medidas de impureza (amostragem à esquerda ou à direita).

Eu estava me referindo à distribuição da precisão da classificação pela amostra, não ao total como é feito agora.

 
Maxim Dmitrievsky:

não está claro qual é o modelo e de onde se obtém os estados. Sem nenhum pacote, conceitualmente, qual é o objetivo?

Talvez haja um gcp que não dê nenhuma randomização, é por isso que está previsto no 1º caso. Tente mudar a semente tanto para o trem quanto para o teste para ver se é impossível prever no primeiro caso também, caso contrário não sei como ajudar a idéia.

Aqui está o arquivo, há preços e duas colunas com preditores "data1" e "data2".

Você treina HMM com apenas dois estados(em uma pista de dados sem um professor) para essas duas colunas ("data1" e "data2") em Python ou o que você quiser. Você não toca no preço de forma alguma, apenas o faz para visualização

Então você pega o algoritmo de Viterbi e vem com um (teste de dados).

temos dois estados, deve parecer assim.

é um verdadeiro graal))

E depois tente calcular o mesmo Viterbi na janela deslizante usando os mesmos dados

Arquivos anexados:
dat.txt  2566 kb
[Excluído]  
mytarmailS:

Aqui está um arquivo com preços e duas colunas com os preditores "data1" e "data2".

Você treina HMM com apenas dois estados(em uma pista de dados) usando essas duas colunas ("data1" e "data2") em Python ou o que você quiser. Você não toca no preço de forma alguma, apenas o usa para visualização.

Em seguida, você faz o algoritmo de Viterbi e (teste de dados)

temos dois estados, deve parecer assim.

É um verdadeiro graal).

E depois tente o mesmo cálculo de Viterbi na janela deslizante sobre os mesmos dados.

Senk, vou ver mais tarde, aviso-te, porque estou a trabalhar com um Markovian.

 
Maxim Dmitrievsky:

Senk, vou verificar mais tarde e aviso-te, já que eu próprio estou a trabalhar com o Markov.

Alguma sorte?

[Excluído]  
mytarmailS:

Alguma sorte?

Ainda não estou a olhar, dia de folga ) Eu aviso-te quando tiver tempo, no final da semana, quero dizer.

a olhar para os pacotes até agora. Acho que se encaixa emhttps://hmmlearn.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html

Tutorial — hmmlearn 0.2.1.post22+g7451142 documentation
  • hmmlearn.readthedocs.io
implements the Hidden Markov Models (HMMs). The HMM is a generative probabilistic model, in which a sequence of observable variables is generated by a sequence of internal hidden states . The hidden states are not observed directly. The transitions between hidden states are assumed to have the form of a (first-order) Markov chain. They can be...
1...148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496...3399
Novo comentário