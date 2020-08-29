Critério para execução de ordem em conta demo - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Nao uso e nunca usei robo, so usei o chart trading e boletas. So sei que na corretora que tenho conta, ordens limite so aparecem no book do MT5 e nunca em nenhum outro book de outra plataforma, o que comprova que a ordem nao foi mandada pra bolsa, portanto nao fica na "Pedra". Se o proprio profissional de TI da corretora me confirmou isso, e so mais uma comprovacao, ou sera que nem ele nao entende do que implementou e ambos estamos loucos?
Agora, se isso e uma limitacao da plataforma ou da forma que foi implementada pela corretora eu nao sei dizer, o que sei e que peca no quesito execucao, o que e crucial em termos de operacoes reais. E pelo HB deles isso nao ocorre.
Agora, se ao ser usado atraves de robo e executado de outra forma eu nao sei dizer. Mas para o meu uso que e discricionario usando boletas ou chart trading nao rola.
Desculpe se me expressei mal, mas seria bom verificar isso com as corretoras brasileiras, pois afinal voce acaba passando uma informacao que nao condiz com o que tenho experienciado.
Abraco
Querido Marreta,
Acredito que você e o "profissional" da área de TI da corretora estão muito enganados... por um acaso você está falando de uma conta DEMO ou de uma conta REAL no MT5 ??? Se for conta REAL, é lógico que a ordem aparece no book, querido. Sugiro você fazer mais um teste e observar mais atentamente.
Caso precise de uma metodologia para comprovar o que estou dizendo, por favor me avise que te passo.
Abraços,
Malacarne
Nao uso e nunca usei robo, so usei o chart trading e boletas. So sei que na corretora que tenho conta, ordens limite so aparecem no book do MT5 e nunca em nenhum outro book de outra plataforma, o que comprova que a ordem nao foi mandada pra bolsa, portanto nao fica na "Pedra". Se o proprio profissional de TI da corretora me confirmou isso, e so mais uma comprovacao, ou sera que nem ele nao entende do que implementou e ambos estamos loucos?
Agora, se isso e uma limitacao da plataforma ou da forma que foi implementada pela corretora eu nao sei dizer, o que sei e que peca no quesito execucao, o que e crucial em termos de operacoes reais. E pelo HB deles isso nao ocorre.
Agora, se ao ser usado atraves de robo e executado de outra forma eu nao sei dizer. Mas para o meu uso que e discricionario usando boletas ou chart trading nao rola.
Desculpe se me expressei mal, mas seria bom verificar isso com as corretoras brasileiras, pois afinal voce acaba passando uma informacao que nao condiz com o que tenho experienciado.
Abraco
Querido Marreta,
Pelo visto você é daqueles caras que precisam "ver pra crer"... Portanto, envio abaixo uma imagem de uma ordem LIMITE que enviei diretamente através da ferramenta MetaTrader 5. A imagem mostra claramente a minha ordem NO BOOK, tanto do MetaTrader 5 quando da ferramenta XP Pro.
Precisa de mais alguma prova ???
Acho melhor você conversar com esse "profissional" da área de TI, pois ele (assim como você) está bastante enganado sobre a arquitetura do MetaTrader 5.
Abraços,
Malacarne
Colega Marreta, com seu TI... acho que anda pouco Errôneo!
Realmente voce esta correto, falei besteira e peco desculpas pelo erro.....testei de novo e agora apareceu no livro de outras plataformas.
Estranho de antes nao aparecer, e testei varias vezes. Mas agora esta correto.
E suas execucoes com ordem limite, sao executadas no valor exato ou acima no caso de limite de compra? E take profit fica la pendurada como limite no book (pedra) ou sai agredindo o mercado na hora que atinge o valor?
Abraco
Realmente voce esta correto, falei besteira e peco desculpas pelo erro.....testei de novo e agora apareceu no livro de outras plataformas.
Estranho de antes nao aparecer, e testei varias vezes. Mas agora esta correto.
E suas execucoes com ordem limite, sao executadas no valor exato ou acima no caso de limite de compra? E take profit fica la pendurada como limite no book (pedra) ou sai agredindo o mercado na hora que atinge o valor?
Abraco
Olá Marreta,
Se a ordem for do tipo LIMITE, ela fica pendurada no book e não há nenhuma "agressão" ao book, uma vez que ela entra na fila e não é executada a mercado. Com relação ao preço de execução, não há nenhum milímetro sequer de diferença em relação ao preço que você determinou... se colocar 50.000 pontos, vai ser executado CRAVADO em 50.000 pontos.
Abraços,
Malacarne
Limit Ordem Cancelada após envio.
Estou enviando uma ordem limitada conforme abaixo:
trade.BuyLimit(100,PrecoCompra,NULL,0,0,ORDER_TIME_GTC,0, MagicNumber);
A ordem está sendo enviada conforme demonstra o log Diário:
Trades '394058': buy limit 100.00 ITSA4 at 7.50
Trades '394058': buy limit 100.00 ITSA4 at 7.50 placed for execution in 29.946 ms (Order received. Sending to OMS.)
Logo após o envio da ordem ela é cancelada com o seguinte log do Expert:
mca (ITSA4,D1) CTrade::OrderSend: buy limit 100.00 ITSA4 at 7.50 [canceled]
Alguém pode me ajudar?
Muito Obrigado,
Marcus
Olá pessoal, só pra complementar: não existe "book" de ofertas no Testador de Estratégias do MetaTrader ... Apenas best bid e best ask offers ...
Portanto, mesmo dentro do Testador de Estratégias algumas condições devem ser satisfeitas para o envio de ordens.
Por exemplo, ordens do tipo Buy Stop / Sell Stop e também Buy Stop Limit / Sell Stop Limit devem ter os seus preços de gatilho fora do bid-ask spread, do contrário a mesma não será enviada. Esse comportamento funciona exatamente da mesma forma tanto em contas DEMO quanto em contas REAIS.
Entretanto, ordens a mercado serão sempre executadas no best bid / best ask no Testador de Estratégias.
Com relação às ordens limit, as mesmas podem ser colocadas tanto dentro do spread quanto fora dele, desde que o preço não ultrapasse o best bid / best ask em sua respectiva direção de venda e compra. Isso é assim tanto em conta DEMO quanto em conta REAL. Nesse caso tenho uma ressalva a fazer: alguns sistemas de negociação aceitam ordens limite em preços "piores" do que aqueles disponíveis (best bid / best ask), e, obviamente, essas ordens são executadas nesses preços e, dependendo do seu volume, saem "varrendo" o book até que sejam executadas em sua totalidade, e parando no preço determinado (podendo o saldo do volume ficar "na pedra"). Mas esse não é o caso no MT5, que simplesmente não aceita ordens do tipo limite caso o preço de execução seja "pior" do que aquele existente no intervalo de spread.
Com relação às ordens parcialmente executadas, essa é mesmo uma limitação "de fábrica" do Testador de Estratégias. Minha sugestão: escrever para o Service Desk da MetaQuotes pedindo que essa funcionalidade seja implementada no Testador de Estratégias. Acredito ser bem difícil, mas não é impossível, concordam?
Abraços,
Malacarne