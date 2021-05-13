Problema para fazer uma ordem maior que 0.01
Não estou conseguindo fazer ordens maiores que 0.01. Quando eu digito algum número o volume permanece inalterado em 0.01 e o mesmo acontece quando eu clico na seta para aumentar o volume. Curiosamente, eu consigo diminuir a ordem funciona...
Acredito que não seja caso de saldo insuficiente, já que tenho 140 dolares na conta.
Boa tarde!
Consulte na especificação do símbolo que você está negociando ...
Se estiver usando EA, entre em contato com o desenvolvedor.
Boa tarde, Vinicius!
Eu vi aqui na especificação e fiquei com a dúvida: esses valores são para todos os traders?
Opa! ...
Esses valores podem variar por corretora, símbolo, tipo de conta, ...
Quais valores aparecem aí e qual o símbolo (ativo)?
Aqui aparece 0.01 em todos os ativos (Máxima do volume também está com esse valor). Em volume limite aparece 0.05.
É alguma restrição da própria corretora, talvez pro tipo de conta ... não tem como eu ter certeza ...
Entre em contato com o suporte da corretora que eles vão lhe explicar direitinho (ou faça uma pesquisa no site dela sobre as características dos tipos de conta). 👍
Entendi.
Obrigado pelas respostas!!
