EA HiLo Activator
Prezados, procurei em todos os lugares, contudo, não consegui encontrar um EA utilizando apenas o HiLo Activator. Vocês conhecem onde posso encontrar ? Grato
Olá!
Este indicador é um produto que está a venda no Mercado MQL5, ou seja, foi desenvolvido por um programador e colocou a venda. Provavelmente vc não vai encontrar este produto de maneira livre, vc pode fazer contato com o desenvolvedor em conversa privada e perguntar se ele disponibiliza um EA deste indicador.
Ou se for possível escrever um EA sem o código fonte do indicador, somente com o arquivo executável, então você pode colocar uma ordem no serviço Freelance MQL5 e pagar para alguém escrever o EA.
Agora a resposta se é possível escrever um EA somente com um arquivo executável de indicador, fica para o Figurelli ou para o Malacarne, pois programação não faz parte da minha especialidade ... ;)
Espero ter ajudado!
Olá Paulo,
sim, é perfeitamente possível escrever um EA com base em um indicador, tendo apenas seu arquivo executável... Entretanto, como não existe o código-fonte, seria necessário que o desenvolvedor testasse um a um os buffers do indicador, de forma que fosse possível mapeá-los e utilizá-los de forma correta dentro do expert advisor.
Abraços,
Malacarne
Olá Paulo,
Boa questão, na verdade no MT5 é possível até mesmo criar um outro indicador a partir do executável de outro indicador (não esqueça de citar o autor se fizer isso, por motivos óbvios).
Para quem é programador, e deseja explorar mais o assunto, basta estudar a função iCustom() que endereça bem essa necessidade.
Abraço.
Eu queria apenas o indicador Hilo, alguém possui?
Olá FernandoH,
Por favor dê uma olhada nesse código: https://www.mql5.com/en/code/117
Abraços,
Malacarne
Olá Malacarne,
Obrigado. Não seria esse mais tá bom.
Eu queria assim, é possível em forma de escadinha?
Olá FernandoH,
Essas "escadinhas" infelizmente não estão presentes, pelo menos de forma nativa, no MT5.
Abraços,
Malacarne
Malacarne,
Valeu, obrigado.
Abs
