EA HiLo Activator

Prezados, procurei em todos os lugares, contudo, não consegui encontrar um EA utilizando apenas o HiLo Activator. Vocês conhecem onde posso encontrar ? Grato
 
hfornasaro:
Prezados, procurei em todos os lugares, contudo, não consegui encontrar um EA utilizando apenas o HiLo Activator. Vocês conhecem onde posso encontrar ? Grato

Olá!

Este indicador é um produto que está a venda no Mercado MQL5, ou seja, foi desenvolvido por um programador e colocou a venda. Provavelmente  vc não vai encontrar este produto de maneira livre, vc pode fazer contato com o desenvolvedor em conversa privada e perguntar  se ele disponibiliza um EA deste indicador. 

Ou se for possível escrever um EA sem o código fonte do indicador, somente com o arquivo executável, então você pode colocar uma ordem no serviço Freelance MQL5 e pagar para alguém escrever o EA.

Agora a resposta se é possível escrever um EA somente com um arquivo executável de indicador, fica para o Figurelli ou para o Malacarne, pois programação não faz parte da minha especialidade ... ;)

PauloBrasil:

Olá!

Este indicador é um produto que está a venda no Mercado MQL5, ou seja, foi desenvolvido por um programador e colocou a venda. Provavelmente  vc não vai encontrar este produto de maneira livre, vc pode fazer contato com o desenvolvedor em conversa privada e perguntar  se ele disponibiliza um EA deste indicador. 

Ou se for possível escrever um EA sem o código fonte do indicador, somente com o arquivo executável, então você pode colocar uma ordem no serviço Freelance MQL5 e pagar para alguém escrever o EA.

Agora a resposta se é possível escrever um EA somente com um arquivo executável de indicador, fica para o Figurelli ou para o Malacarne, pois programação não faz parte da minha especialidade ... ;)

Espero ter ajudado! 

Olá Paulo,

sim, é perfeitamente possível escrever um EA com base em um indicador, tendo apenas seu arquivo executável... Entretanto, como não existe o código-fonte, seria necessário que o desenvolvedor testasse um a um os buffers do indicador, de forma que fosse possível mapeá-los e utilizá-los de forma correta dentro do expert advisor.

Abraços,
PauloBrasil:

... Agora a resposta se é possível escrever um EA somente com um arquivo executável de indicador, fica para o Figurelli ou para o Malacarne, pois programação não faz parte da minha especialidade ... ;)

Olá Paulo,

Boa questão, na verdade no MT5 é possível até mesmo criar um outro indicador a partir do executável de outro indicador (não esqueça de citar o autor se fizer isso, por motivos óbvios).

Para quem é programador, e deseja explorar mais o assunto, basta estudar a função iCustom() que endereça bem essa necessidade.

figurelli:

Olá Paulo,

Boa questão, na verdade no MT5 é possível até mesmo criar um outro indicador a partir do executável de outro indicador (não esqueça de citar o autor se fizer isso, por motivos óbvios).

Para quem é programador, e deseja explorar mais o assunto, basta estudar a função iCustom() que endereça bem essa necessidade.

Abraço. 

hfornasaro:
Prezados, procurei em todos os lugares, contudo, não consegui encontrar um EA utilizando apenas o HiLo Activator. Vocês conhecem onde posso encontrar ? Grato
Eu queria apenas o indicador Hilo, alguém possui?
 
FernandoH:
Eu queria apenas o indicador Hilo, alguém possui?

Olá FernandoH,

Por favor dê uma olhada nesse código: https://www.mql5.com/en/code/117

Abraços,
Malacarne:

Olá FernandoH,

Por favor dê uma olhada nesse código: https://www.mql5.com/en/code/117

Abraços,
Olá Malacarne,

 

Obrigado. Não seria esse mais tá bom.

 

Eu queria assim, é possível em forma de escadinha?

 

 

 
FernandoH:

Olá Malacarne,

Obrigado. Não seria esse mais tá bom.

Eu queria assim, é possível em forma de escadinha?

Olá FernandoH,

Essas "escadinhas" infelizmente não estão presentes, pelo menos de forma nativa, no MT5.

Abraços,
Malacarne:

Olá FernandoH,

Essas "escadinhas" infelizmente não estão presentes, pelo menos de forma nativa, no MT5.

Abraços,
Malacarne,

 

Valeu, obrigado. 

 

PauloBrasil:

Olá!

Este indicador é um produto que está a venda no Mercado MQL5, ou seja, foi desenvolvido por um programador e colocou a venda. Provavelmente  vc não vai encontrar este produto de maneira livre, vc pode fazer contato com o desenvolvedor em conversa privada e perguntar  se ele disponibiliza um EA deste indicador. 

Ou se for possível escrever um EA sem o código fonte do indicador, somente com o arquivo executável, então você pode colocar uma ordem no serviço Freelance MQL5 e pagar para alguém escrever o EA.

Agora a resposta se é possível escrever um EA somente com um arquivo executável de indicador, fica para o Figurelli ou para o Malacarne, pois programação não faz parte da minha especialidade ... ;)

Espero ter ajudado! 

