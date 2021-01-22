Correção definitiva de preços
tenta algo assim...
#define ASK SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { Custom *custom=new Custom(Symbol()); Print("Sem normalização: ", ASK); Print("Com normalização: ",custom.NormalizePrice(ASK+custom.StepToPrice(2))); delete custom; } //+------------------------------------------------------------------+ class Custom { private: int m_digits; string m_symbol; public: Custom(string symbol) : m_symbol(symbol) { } double NormalizePrice(const double price) const { return(NormalizeDouble(price,m_digits)); } double StepToPrice(int price_step) { double price = SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_POINT)*(double)price_step; return price; } };
...
Vc esta mandando volume 0, vai tomar erro mesmo.
E mais uma obs. da forma que eu lhe mostrei funciona em qualquer ativo, basta usar a pontuação de cada ativo.
exemplo
indice : 1,2,3..
Dolar:0.500,1000,1500,.....
ações 0.01,0.02,....
Meu lote é dinamico, eu uso isso aqui como função auxiliar:
double Lote() { current_vol = LastVolume(); double vol_initial = lot; double ticksize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE); if(LastResult() < 0 && Recover == 1) { //Martingale current_vol *= VolumeMult; if(current_vol > VolumeMax) { current_vol = VolumeMax; } } else if(LastResult() > 0 && Recover == 2) { //AntiMartingale current_vol *= VolumeMult; if(current_vol > VolumeMax) { current_vol = VolumeMax; } } else if(LastResult() > 0 && Recover == 3) { //SorosWin current_vol += lot; if(current_vol > VolumeMax) { current_vol = VolumeMax; } } else if(LastResult() < 0 && Recover == 4) { //SorosLoss current_vol += lot; if(current_vol > VolumeMax) { current_vol = VolumeMax; } } else if(LastResult() <= 0 && Recover == 5) { //Kamikaze current_vol = MathRound(MathAbs(LastResult())/((takeprofit)/ticksize)); } else { current_vol = vol_initial; } return current_vol; }
Tentei mudar para isso, vou testar:
current_vol = (LastVolume()<=0) ? 1 : LastVolume();
...
não faça assim...pois em mercados com lotes maiores ou menores dara erro.
faz assim, no OnInit()
static double lotTemp = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN); if(m_lot < lotTemp) m_lot = lotTemp;
Eu tentei mas não deu.
acho que essa função de calculo de lot que eu fiz que está muito "porca", vou refazer.. mtos ifs.. elses.. nuncam dão certo.
double Lote() { if(current_vol <= lot) current_vol = lot; else(current_vol = LastVolume()); if(LastResult() < 0 && Recover == 1) //Martingale current_vol *= VolumeMult; if(current_vol > VolumeMax) current_vol = VolumeMax; else if(LastResult() > 0 && Recover == 2) //AntiMartingale current_vol *= VolumeMult; if(current_vol > VolumeMax) current_vol = VolumeMax; else if(LastResult() > 0 && Recover == 3) //SorosWin current_vol += current_vol; if(current_vol > VolumeMax) current_vol = VolumeMax; else if(LastResult() < 0 && Recover == 4) //SorosLoss current_vol += current_vol; if(current_vol > VolumeMax) current_vol = VolumeMax; else if(LastResult() < 0 && Recover == 5) //Kamikaze current_vol = MathRound(MathAbs(LastResult())/((takeprofit)/ticksize)); else current_vol = lot; return current_vol; }
vocês já passaram por isso e o que fizeram para corrigir ? Eu tentei criar um script para me ajudar a analisar as mais diversas possibilidades, mas não adianta, não consigo deixar algo universal (forex, B3, etc)