Media móvel de indicador
Criar um método específico assim abaixo
Espero que isso te ajude, eu não fiz teste com o algoritmo, porque já funcionava EA em cálculo de média com qualquer dados reais como preço de fechamento, índice de força relativa, etc.
fiz isso, mas o método perde a definição do array do volume por estar fora do oncalculate()
Segue o exemplo de indicador com calculo da média pelo volume em cada candle abaixo.
A cor verde é quando o volume é maior que a média, vermelha é quando o volume é abaixo da média, azul é quando volume é igual a média.
Segue o script
você é d+ cara muito Obrigado, deu certo aqui.
Bom dia Pessoal,
estou tentando fazer uma media móvel dentro do indicador de volume, fiz com uma media de 20 períodos coloquei assim no código:
for(int j=20;j<rates_total;j++)
{
mm_volume[j] = (volume[j] + volume[j-1] + volume[j-2] + volume[j-3] + volume[j-4] + volume[j-5] +
volume[j-6] + volume[j-7] + volume[j-8] + volume[j-9] + volume[j-10] + volume[j-11] + volume[j-12] +
volume[j-13] + volume[j-14] + volume[j-15] + volume[j-16] + volume[j-17] + volume[j-18] + volume[j-19] +
volume[j-20])/20;
}
funciona, porém acho que não é a forma correta de fazer isso pois se colocar para o usuário alterar o período ficaria muito errado e poderia a gerar erros também.
gostaria de saber como seria uma forma correta utilizando boas praticas no código.
pensei em criar um array do tamanho da variável que armazena o período e alocar os valores daria certo? ou ficaria uma execução muito carregada? e filtrar para não ocorrer uma divisão por 0