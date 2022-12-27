Robô não executa tp ou sl
Talvez eu não tenha sido claro ... o que acontece é q ele compra, mas, mesmo eu colocando um take profit, ele não vende a chegar nesse take. O mesmo ocorre com o stop loss... chega ao stop e nao vende ... Se ele não vai fazer ação nenhuma quando chega ao stop loss, pra que informar ... imagino q deveria executar a saidal, não ?
Oi Breno,
falta alguns detalhes para te responder.
1) é backteste?
2) é B3 ou Forex e qual ativo?
3) rodando em DEMO ou REAL
Oi Breno,
falta alguns detalhes para te responder.
1) é backteste?
2) é B3 ou Forex e qual ativo?
3) rodando em DEMO ou REAL
Rogerio,
Estou realizando backteste na B3. Estou testando uma estratégia que vinha executando na mão ... dai eu avalio o que o robo fez e tudo que ele mostra são as entradas ... mas se a entrada tem stop, quando o stop é alcançado, deveria vender, não ?
Veja a imagem, a moeda tem que ser BRL, se for outra basta digitar para alterar em seguida rode o backtest.
Rogerio,
Tens toda razão! Agora funcionou !!
Procurei isso durante dois dias na internet antes de procurar aqui no forum pois sei que tem muita pergunta repetida, mas não achava por nada !! Muito obrigado pela ajuda !!!
Meu primeiro roboto tá pronto, no backtest tá com um resultado maravilhoso !!! Vou colocar pra rodar !
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Prezados,
Sei que deve ter isso em algum lugar do forum, mas sou totalmente novato nesse mundo e procurei mas não tive sucesso. Procurei no google, no forum, em tudo.. Segue meu problema, espero que alguém possa me ajudar.
Tenho alguns parâmetros setados para sl, tp e volume, já verifquei e todos estão de acordo com o esperado, porém quando coloco na função trade.buy o robo realiza a compra mas se o mercado leva o preço ao sl ou tp nada acontece.
estou usando esta função
trade.Buy(volume,Symbol(),entrada, sl, tp,"compra");
Devo ter alguma linha a mais para executar o sl e tp? Imaginei que com esta instrução seria executado automaticamente no momento que o mercado levar o preço para tal valor.
De antecipo, Obrigado.