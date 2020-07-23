Sinal do ALERTA não muda
Boa noite,
você está confundindo alertas que você coloca no gráfico e associa a um .WAV, com o evento alert. O evento alert, ocorre quando o EA emite um Alert(" Deu tudo errado") e um som reproduzido, e esse som (.wav) você pode escolher em FERRAMENTAS > OPÇÕES > EVENTOS.
Boa noite,
você está confundindo alertas que você coloca no gráfico e associa a um .WAV, com o evento alert. O evento alert, ocorre quando o EA emite um Alert(" Deu tudo errado") e um som reproduzido, e esse som (.wav) você pode escolher em FERRAMENTAS > OPÇÕES > EVENTOS.
Na verdade, não confundi as funções ou os caminhos. Esse caminho que vc descreveu é exatamente o que expliquei, infelizmente. Estou acreditando em algum bug da atualização ou algum processo de memória temporária. Já deletei as pastas TEMP que ele cria automaticamente, mas não adiantou. Meu conhecimento se limita a isso, por enquanto.
Estou pensando em desinstalar meus 4 MT5. Seria trabalhoso, eles têm funções bem distintas um do outro, e não é recomendado funcionarem em um só, juntas. Mas se forem desinstalados será preciso reconfigurar cada um deles. Quero evitar isso. Faria somente se for necessário.
Outro aspecto que devo explicar melhor é que uso os ALERTs não para sinalizar que "Deu tudo errado", uso-os para me avisarem quando algo se aproxima; um evento climático, uma zona de decisão, uma zona segura, um nível de preço, um perigo. Por isso preciso de sons distintos. Uns deixo como padrões em suas funções, iniciam com o MT5. Outro (que uso como esperas e ficam mais tempo esperando serem acionados no gráfico) eu mudo manualmente mesmo. Mas é inviável ser sempre assim, muitas vezes é preciso agilidade no processo.
Quando mudo o som manualmente, depois de plotar o ALERT no gráfico, tudo bem, funciona normalmente. O problema é mudar o sinal DEFAULT para a função de ALERT no MT5, entende?
Mesmo assim, agradeço por sua resposta e o seu conhecimento. Obrigado.
Olá
não acredito que seja problema de instalação, mas .....
Eu fiz um teste usando o programa abaixo para emitir o ALERT. Alterei o WAV associado ao evento ALERT e funcionou corretamente.
PS: Um detalhe importante os arquivos de áudio devem ficar na pasta SOUNDS da pasta onde está instalado o programa terminal64.exe
//+------------------------------------------------------------------+ //| Init.mq5 | //| Rogério Giannetti Torres | //| mailto:giannetti.rogerio@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Rogério Giannetti Torres" #property link "mailto:giannetti.rogerio@gmail.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool flagNewDay = false, flagOpen = false; MqlTick mqlTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { Print("\nAtivo: ", _Symbol); flagNewDay = false; flagOpen = false; return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(!SymbolInfoTick(_Symbol, mqlTick)) return; if(! flagOpen) Print(mqlTick.time, ": Mask = ", mqlTick.flags, " Vol = ", mqlTick.volume, " Bid = ", mqlTick.bid, " Ask = ", mqlTick.ask, " Volume = ", mqlTick.volume, " Last = ", mqlTick.last); if(mqlTick.volume == 0) return; if(! flagOpen ) { Alert("Mercado abriu "); flagOpen = true; } } //+------------------------------------------------------------------+
Olá
não acredito que seja problema de instalação, mas .....
Eu fiz um teste usando o programa abaixo para emitir o ALERT. Alterei o WAV associado ao evento ALERT e funcionou corretamente.
Sim, correto, amigo.
É que os outros sinais eu não precisei mudar. Customizo apenas o ALERT.
O problema é que ele só muda se o fizer pelo gráfico, já com o ALERT plotado lá.
Vc conhece algum programa que corrija esse pormenor?
Legal vc sacar de programação, muito útil.
Como se procede com esse tipo de linguagem no MT5?
Interessantíssimo isso, parabéns!
Todos arquivos de áudio devem ficar na pasta SOUNDS, pode ser por isso que fica desconfigurado. A pasta SOUNDS fica o diretório onde está instalado o programa terminal64.exe
Em versões anteriores eu podia direcionar a pasta onde estavam os sons, inclusive criei uma nova pasta dentro da SOUNDS e o MT5 aceitava "de boa".
Tudo funcionava em default, bastava iniciar o MT5 e os sons estavam confugurados como eu havia deixado, sabe?
Realmente eu não consigo entender o que pode estar acontecendo agora.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Bom, para começar, sou novo no MT5 e mais ainda neste site, mas já possuo conhecimento suficiente para configurar o MT5 em um mínimo satisfatório para mim.
Os sinais de "ALERT" me são extremamente úteis. E é sobre eles que pergunto.
Como vejo vários gráficos de uma vez e estou sempre ocupado, preciso ser alertado para tomar decisões nos eventos que espero acontecer.
Para isso mudei a altura de todos os sons e criei dois sinais (.wav) específicos para ALERTS.
Sempre pude modificar seus sons (sinais) sem problema algum, mas com essa última atualização ou anteriores (não tenho precisão de qual foi) não estou conseguindo que os sinais que escolho se repitam no gráfico.
Este fica sempre com o som original, mesmo mudando em FERRAMENTAS > OPÇÕES > EVENTOS > ALERT.
Para que mudem naquele ALERT somente, preciso clicá-lo com o menu contextual e modificá-lo no gráfico mesmo, a cada vez que crio um novo ALERT.
Alguém sabe algo sobre isso que me ajude a configurar normalmente? Que deixe o sinal com o som escolhido definitivamente?
ATT.