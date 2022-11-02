NÃO exibir dados e nome do indicador na tela

Pessoal,


Para ter um gráfico mais limpo gostaria de excluir o nome e os dados que aparecem na janela dos indicadores do tipo "indicator_separate_window".


Como faço isso ?

 

boas !!

para excluir qualquer mensagem na tela (precisa ver como foi feito), o normal é apagar tudo que estiver escrito no Comment

 
Eduardo Oliveira:

Boas !!


Então, não é comment nem print. Qualquer Indicador em uma janela separada ele mostra no canto superior esquerdo o nome e os dados dos Buffers.

Por exemplo o MACD: https://www.mql5.com/pt/code/35

OutsiderTrader:

Por exemplo o MACD: https://www.mql5.com/pt/code/35


ve se tem o IndicatorSetString, ele tbm coloca algumas coisas

 
Eduardo Oliveira:

Boas, com isso consegui eliminar o nome, mas os dados dos Buffers ainda aparecem

https://www.mql5.com/pt/articles/1497

SetIndexLabel (...)

Eduardo Oliveira #:

Conseguiu resolver, nao achei referencia para solucao disso ainda na versao 5, só na 4 e nao achei referencia de substituicao dessa funcao para a versao 5.

 
Z Trader #:

Achei a solucao, basta por os dados do BUFFER como CALCULATION que nao fica visivel na tela

SetIndexBuffer(0, candleOpen, INDICATOR_CALCULATIONS);
