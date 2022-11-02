NÃO exibir dados e nome do indicador na tela
boas !!
para excluir qualquer mensagem na tela (precisa ver como foi feito), o normal é apagar tudo que estiver escrito no Comment
Boas !!
Então, não é comment nem print. Qualquer Indicador em uma janela separada ele mostra no canto superior esquerdo o nome e os dados dos Buffers.
Por exemplo o MACD: https://www.mql5.com/pt/code/35
ve se tem o IndicatorSetString, ele tbm coloca algumas coisas
Boas, com isso consegui eliminar o nome, mas os dados dos Buffers ainda aparecem
https://www.mql5.com/pt/articles/1497
SetIndexLabel (...)
Pessoal,
Para ter um gráfico mais limpo gostaria de excluir o nome e os dados que aparecem na janela dos indicadores do tipo "indicator_separate_window".
Como faço isso ?