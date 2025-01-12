Alteração de local para pasta de dados
Passei por esse problema.
Não tem como mudar essa pasta depois de instalado.
Eu solucionei desinstalando o MT5 e, ao reinstalar, selecionei como local de instalação um diretório no drive D.
Depois de fazer isso, ainda tive que apagar manualmente todos os arquivos que ele deixou gravado no drive C, para liberar espaço, pois a desinstalação aparentemente não apaga esses arquivos.
Vc fez algum procedimento adicional? Pq o meu já está instalado na D:, já fiz reinstalação mas os arquivos de cache ele cria só depois quando abre o MT5 pela primeira vez, então não consegui mudar, deve ficar em algum config.
Ah desculpa, tem um detalhe importantíssimo que esqueci de mencionar (já tinha me esquecido que tive que fazer isso).
Para que ele não grave os arquivos de cache no drive D, vc tem que rodar o Metatrader em modo "portable".
Em linha de comando, vc consegue abrir o MT5 em modo portável digitando "terminal.exe /portable".
Uma forma prática de evitar ficar tendo que abrir sempre pela linha de comando é vc criar um atalho no Windows para o executável do terminal e, em seguida, abrir as propriedades do atalho e acrescentar o "/portable" no final do comando.
Dessa forma, bastará iniciar o Metatrader sempre clicando nesse atalho, em vez de clicar no ícone normal, que assim ele manterá a cache dentro do diretório do drive D onde vc o instalou (e não mais na sua área de usuário no drive C).
Caso não saiba como criar um atalho e editá-lo, este vídeo mostra como: https://www.youtube.com/watch?v=5cVG5DWFQaU
Como vc instalou no drive D ?? O meu não me mostra a janela de notificação antes de iniciar o instalador.. Ja baixei o arquivo no drive D ( hd) e ele insiste em instalar no drive C ( ssd).. Não consigo de jeito nenhum mudar isso.. quanto mais gráficos eu for abrindo e fazendo estudos mais espaço ele ocupa do meu ssd.. : /
Boa tarde,
Alguém já conseguiu resolver esse lance da alteração da Pasta de Dados?
Na primeira tela de instalação do MT5, escolha "Configurações". Mude a pasta de instalação e continue a instalação onde quiser.
Depois de tudo instalado, altere o LINK (SHORTCUT) no Windows, e edite-o para conter o parâmetro adicional "/portable".
O MT5 vai ser executado onde você instalou e todos os dados e suas pastas se localizarão agora na pasta MQL5 do seu diretório de instalação e não mais na pasta bizarra de letras e números aleatórios no ...AppData\Roaming\etc..etc...
;)
Boa tarde,
O que vc precisa fazer para diminuir o consumo de HD no backtest é diminuir o numero de núcleos usados, tem um vídeo explicando
Exemplo se seu computador tem 8 núcleos deixe só 6 pro backtest, assim ele usa pouco HD se usar todos o consumo fica absurdamente grande.
- 2020.12.23
- www.youtube.com
Gosto dos videos do Darwinex, mas nesse ponto ele está errado.
Primeiro, o conceito de termos o maior número de CORES possíveis é para acelerarmos ao máximo o processo de Otimização de uma estratégia. Não faz o menor sentido desligarmos Cores para diminuir o uso de HD e aumentarmos o tempo para receber os resultados finais.
No vídeo ele está erradamente mencionando backtest, quando o que ele está executando é, na verdade, um processo de OTIMIZAÇÃO. No MT5, um processo de Backtest apenas utiliza 1 CORE.
Bom, realmente é um processo de otimização, bom vc deve conhecer muito mais do que eu..
Então não sei, pode ser um EA mal programado, a verdade é que o MT5 se perde as vezes no uso da ram em backtest.
Tranquilo...
O que realmente acontece, e é o que eu tenho hoje é, um SSD que geralmente é pequeno, como drive C: principal, e se, o caboclo desavisado instalar o MT5 nesse drive ele está lascado, pois em processos de otimização, e, ainda mais, em longos períodos como eu uso, ele descompacta os arquivos de TICKS lá, atolando o HD.
É por isso que dedico um HDD diferente para isso. Por isso que coloquei as instruções nos posts anteriores, da instalação diferenciada...
Os ticks do MT5 são armazenados de maneira bem compactada, mas quando é necessário um backtest ou otimização, ele tem que descompactar a tralha toda, e se for otimização, o MT5 vai ter que distribuir pacotes de otimização por todas as máquinas na rede... É aí que dá merda com máquinas fracas, ou com instalações no C: de SSDs com pouco espaço.
Mas, resumindo, jamais podemos restringir os CORES do computador, do contrário vamos esperar ainda MAIS os resultados de otimização que já são lentos por natureza...
Pessoal
Alguém sabe como alterar a pasta de dados de local, ex: estou com pouco HD na C: e queria alterar para D:,tentei procurar de toda maneira mas não encontrei, a pergunta surgiu pois durante o backtest ele gera bastante arquivo temp e lota meu C:
Encontrei essa tela, mas ele não me permitem alterar.
Obrigado,