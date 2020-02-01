Baixa volatilidade no FOREX

Bom dia, traders!


Sou negociante de FOREX já se vão 10 anos, e, confesso, nunca vi tão baixa volatilidade como nesses últimos meses. Estão com a mesma percepção?

Um dos principais motivos que me atraiu no FOREX foi justamente a  alta liquidez e volatilidade, mas ultimamente tá muito complicado.

O que vocês têm feito como alternativa? Negociando outros mercados? Quais?

Agradeço os comentários, abraços!

 
Interessante , aqui no Fórum Português, as pessoas operam mais B3, eu conheço Forex desde 2017, e realmente pelo menos em dezembro e janeiro percebi a mesma coisa, agora sobre recomendações acredito que seja legal você explorar a B3 dólar e índice 

 
Olá Flávio,

não compartilho da sua visão,  estou sem operar desde Dezembro, mas acompanho diariamente EURUSD , GBPUSD e JPYUSD. No gráfio não estou vendo congestão  e nem a média de negociação caindo.



 
Olá, Rogério.

Quando você insere algum indicador de volatilidade, fica bem nítido o que estou dizendo. É só comparar a média de pips de volatilidade de anos anteriores com a média atual do EURUSD, por ex.

 
Realmente, nos ultimos dias o mercado de forex está bem estranho. Talvez não seja a baixa volatilidade apenas, pois alguns momentos em alguns pares de moeda, o grafico fica bem volátil, as vezes até de mais, mas na maioria das vezes estou me deparando com um mercado bem complicado. Eu penso que esse alerta global sobre o tal virus, e os feriados na china essa semana, podem ter influenciado de alguma forma.
 
Flávio, mostra o gráfico.

 
Início e fim de ano é comum a liquidez cair. Vamos ver como será a partir de Fevereiro.

