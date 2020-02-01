Baixa volatilidade no FOREX
Bom dia, traders!
Sou negociante de FOREX já se vão 10 anos, e, confesso, nunca vi tão baixa volatilidade como nesses últimos meses. Estão com a mesma percepção?
Um dos principais motivos que me atraiu no FOREX foi justamente a alta liquidez e volatilidade, mas ultimamente tá muito complicado.
O que vocês têm feito como alternativa? Negociando outros mercados? Quais?
Agradeço os comentários, abraços!
Interessante , aqui no Fórum Português, as pessoas operam mais B3, eu conheço Forex desde 2017, e realmente pelo menos em dezembro e janeiro percebi a mesma coisa, agora sobre recomendações acredito que seja legal você explorar a B3 dólar e índice
Olá Flávio,
não compartilho da sua visão, estou sem operar desde Dezembro, mas acompanho diariamente EURUSD , GBPUSD e JPYUSD. No gráfio não estou vendo congestão e nem a média de negociação caindo.
Olá, Rogério.
Quando você insere algum indicador de volatilidade, fica bem nítido o que estou dizendo. É só comparar a média de pips de volatilidade de anos anteriores com a média atual do EURUSD, por ex.
Início e fim de ano é comum a liquidez cair. Vamos ver como será a partir de Fevereiro.
