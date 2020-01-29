Analise do Gráfico de Conjunto
link de acesso do robo: https://drive.google.com/open?id=1Lkgx4Y6BJwtl01qerfGug20gQo_jM2ph
Funciona do DOL, IND, PETR4 e SP500 código: EPH20
Propaganda não, né filho!
Estou compartilhando o que acho que é bom. de graça.
Então deveria ser compartilhado via Market do MQL5. Você está distribuíndo um executável que pode conter código malicioso, ou pior, um código que pode nem ser seu, o que viola a Lei de Direito Autoral.
;)
Tentei colocar via market do MQL5 mas no processo de validação foi constatado que o robo não abria ordens, mas o proposito não é abrir ordem, dai não passou no teste para ir para o market do MQL5. não tem código malicioso, usa quem quer, quem não quer não usa, tenho o código fonte, foi eu que fiz.
- www.mql5.com
Consegui compartilhar via Indicador, ta feliz Filho...
- www.mql5.com
