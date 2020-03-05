Estratégias com Pivot Points
Às vezes fico imaginando que esse indicador é tão "popular" entre day-traders que a própria massa de investidores comprando e vendendo nesses patamares de suporte e resistência (calculados através do indicador Pivot Points) faz com que os preços de alguns ativos "respeitem" mais fortemente esses patamares.
Alguém mais faz uso desse indicador? Ou será que ele não é assim tão "popular" na BM&F Bovespa?
Um exemplo de como alguns ativos "respeitam" os principais níveis de Pivot Points... Hoje, depois da abertura de PETR4 (com gap de baixa), o ativo passou praticamente todo o pregão negociando em torno de R2 (por onde acabou fechando).
Olá pessoal,
gostaria de abrir esse tópico para discutir estratégias de operação com o indicador Pivot Points (link para download aqui).
Alguém poderia compartilhar alguma experiência usando esse indicador para ações e mercado futuro na BM&F Bovespa? Alguém tem tido algum sucesso em operações com esse indicador (seja como indicador principal ou auxiliar)?
Eu particularmente gosto muito de observar os principais ativos na Bovespa e fico, muitas vezes, impressionado de ver como o mercado "respeita" os principais patamares desse indicador (R1, R2, R3, PP, S1, S2 e S3). Mas confesso que nunca botei a mão na massa para testar alguma estratégia específica envolvendo PP's.
Enfim, gostaria de deixar esse espaço em aberto para discutirmos ideias e compartilharmos estratégias envolvendo esse indicador. Aguardo as contribuições de vocês!
Boa Noite Malacarne:
Utilizava muito o indicador para operações DT , pp no período final de pregão após as 15:00 utilizava esses pontos tanto para reversão quanto para rompimentos, sempre preferi sair da bagunça de aberturas de mercados na parte da manhã e pegar movimentos direcionais o fim do dia! Agora com O meta5 pretendo testar algumas estratégias com essa proposta. Sou novo aqui e tenho que estudar muito a linguagem específica MQL5 se puder me ajudar em alguma leitura específica que poderá me auxiliar na elaboração dessa estratégia seria muito valido.
Operava WIN em 5 min!
Malacarne:
Veja hoje quinta feira 02/10 no WDOX14 15 min perfeito o uso do PIVOT.
Abs.
Marcos
Muito interessante este indicador.
Como é possível usá-lo para gráficos em períodos mais curtos (M1, M5, M15), para operações daytrade?
Att,
Por favor se eu tiver falando bobagem me corrijam, mas se não me engano os pivot tradicionalmente são baseados no timeframe igual ou maior que o diário, mas nada impede de usar a fórmula matemática dos mesmos nos timeframes menores, porém qunado menor o timeframe, menos confiável os suportes e resistências para operar.
Para operar no daytrade eu usaria um pivot baseado no timeframe diário e o padrão de operação seria algo assim:
Particularmente aqui eu não seria tão conservador, eu colocaria o SL entre S1 e S2, se fechasse um candle abaixo do S1 eu fecharia a posição, tomava o prejuízo e entraria vendendo até S2
Veja o resultado:
Mas não é tão simples, é importante observar linha Pivot Principal que a barreira mais forte no dia a ser vencida, neste exemplo acima o preço venceu a linha PP para baixo, chegou no Suport 1 (S1) e fez um pullback, confirmado no primeiro alvo, o preço voltou a cair, mas vai continuar? não sabemos, se tiver na direção da tendência, provavelmente sim, mas se tivesse naquele momento que as forças dos ursos estão ficando fracas, poderia ser que fosse o momento de reação dos touros. Na continuação do exemplo acima poderia colocar uma nova posição vendida na linha PP com SL entre R1 e PP com alvo em S1. E assim agente vai na tentativa sempre tendo o cuidado de um excelente gerenciamento de risco.
Eu sempre esperaria no mínimo um candle com corpo fechado completo acima ou abaixo de uma linha suporte ou resistência para confirmar uma ruptura.
Se o preço diário fechasse em S1, esta linha provavelmente seria o PP no dia seguinte, ou próximo, logo seria a nossa principal barreira a ser vencida, lembrando que se o preço está acima da linha PP, a força é dos touros. Se o preço está abaixo da linha PP a força é dos ursos.
Esta uma forma simplificada de abordagem, assim que eu entendo em relação ao que já estudei, mas confesso que nunca apliquei isto na prática.
É claro que pode-se agregar outras análises para a tomada de decisão, como por exemplo acompanhar os horários de notícias importantes, o forex é altamente influenciado por notícias nas operações daytrade. Já na Bovespa eu não sei o quanto, pois não opero!
Saudações a todos!
Venho realizando testes no ambiente simulado utilizando este indicador Pivot Point e o código do indicador que estou testando está neste link: https://www.mql5.com/pt/code/1776?utm_campaign=MetaTrader+5+Terminal&utm_medium=special&utm_source=mt5terminal+codebase
Alguém poderia me ajudar sugerindo o que alterar neste código para que os valores das linhas de S3, S2, S1, P, R1, R2, R3 apareçam na coluna de preço lateral?
Obrigado
