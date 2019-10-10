VPS não abre após atualização do Metatrader5

Boa tarde,

Atualizei hoje o Metatrader 5 e agora não consigo mais abrir o meu VPS, indica o erro conforme abaixo:

Erro

Alguma sugestão do que fazer? Já tentei reinstalar mas não adiantou.

Nota: Eu uso o Metatrader 5 pela Clear.

 

Testei agora em outro computador e ocorre o mesmo erro. Na imagem abaixo algumas informaçoes adicionais.

Mas resumindo não carrega nada na aba VPS devido a este erro.

Erro detalhado

 

Também estou com o mesmo problema.

 
Aparentemente consegui resolver. Desinstalei tudo e manualmente removi todos os arquivos em:
C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes

Tinha algum arquivo corrompido nestas pastas em AppData, porque já tinha reinstalado e não resolveu.

Ai instalei novamente. Sincronizei o VPS e não deu erro. Vou aguardar para ver se o robô opera normalmente.
