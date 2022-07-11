VPS do Metatrader dando erro de indicador customizado
Boa tarde, pessoal! Quando eu coloco o meu robô para rodar no meu computador, funciona normalmente, mas quando migro para o VPS do Metatrader dá a seguinte falha:
"Cannot load custom indicator". Uso um indicador customizado e já tentei de tudo, mas a VPS não está aceitando a migração desse indicador. Alguém poderia me ajudar?
Você tem problemas sérios de indicadores com problemas de código... Não tem nada a ver com VPS. Array Out of Range é um problema sério de programação... Sério que você opera isso???
E o LKATR, é seu?
Pois se ele não for seu e reconhecer algo estranho ele pode mandar um INIT_FAILED pro robô e parar tudo...
O problema não é no array do indicador personalizado. Eu estava fazendo uma modificação no código para testar o indicador, mas depois retornei para o código original. Além do mais, o robô funciona normalmente na minha máquina e só dá erro quando eu migro para a VPS do MT5. Descobri que o erro é na média móvel que é nativa do MT5. Retirei o indicador personalizado e mantive só a média móvel e retornou o seguinte erro: "initializing of Minima15 (WINZ21,M15) failed with code 1". Depois eu tirei a média móvel nativa e coloquei novamente o indicador personalizado e não deu erro algum. Você sabe dizer pq isso ocorre? Estou tendo que fazer uma gambiarra: estou copiando o código original da média móvel e criando um indicador personalizado para que o robô funcione corretamente.
Minima15 está dando erro no OnInit, mas sem ver o código é impossível opinar o que pode ser com certeza.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Minima15.mq5 | //| Copyright 2020, Leandro Kalemba | //| leangel2007@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, Leandro Kalemba" #property link "leangel2007@gmail.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Biblioteca | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\Trade.mqh> //---Instância CTrade trade; //+------------------------------------------------------------------+ //| Variáveis Globais | //+------------------------------------------------------------------+ string HorarioInicial = "09:00"; string HorarioFinal = "17:50"; string HorarioFechamento = "17:55"; string Ativo = "WINZ21"; double Lote = 1; double TakeProfit = 0; double StopLoss = 500; ulong MagicNumber = 001; ulong Spread = 100; ENUM_ORDER_TYPE_FILLING Preenchimento = ORDER_FILLING_FOK; //+------------------------------------------------------------------+ //| Média Móvel Simples de 200 Períodos | //+------------------------------------------------------------------+ //---Handle int MMAHandle; //---Buffer double MMABuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--------------------Biblioteca CTrade--------------------\\ trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.LogLevel(2); trade.SetAsyncMode(false); trade.SetTypeFilling(Preenchimento); trade.SetDeviationInPoints(Spread); //-------------------Validação do Handle-------------------\\ //---Chamando o handle da Média Móvel MMAHandle = iMA(Ativo,PERIOD_M15,200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); //---Verificando se há erros no handle da Média Móvel if(MMAHandle == INVALID_HANDLE) { return INIT_FAILED; Print("Erro na Inicialização do handle da Média Móvel."," Erro: ", GetLastError()); } //-------------------Validação do Array-------------------\\ //---Invertendo o Array da Média Móvel e verificando se há erros na inversão if(!ArraySetAsSeries(MMABuffer, true)) { return INIT_FAILED; Print("Erro ao inverter o array da Média Móvel."," Erro: ", GetLastError()); } //-------------------Inserção do Indicador no Gráfico-------------------\\ //---Inserindo a Média Móvel no Gráfico e verificando se há erros na inserção if(!ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,MMAHandle)) { return INIT_FAILED; Print("Erro na inserção da Média Móvel no gráfico."," Erro: ", GetLastError()); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //-------------------Cópia do Buffer-------------------\\ //---Copiando o buffer da Média Móvel e verificando se há erros na cópia if(CopyBuffer(MMAHandle, 0, 0, 2, MMABuffer) != 2) { Print("Erro ao copiar o buffer da Média Móvel."," Erro: ", GetLastError()); return; } //--------------Deleta uma ordem ao surgir uma nova barra------------\\ if(NovaBarra() && OrdemPendente() == true) //Essa nova barra é para que se o preço não alcançar a ordem de compra, a ordem seja cancelada por se descaracterizar da estratégia. { DeletaOrdens(); Print("A ordem foi deletada pois surgiu uma nova barra!"); } //--------------Fecha uma posição ao surgir uma nova barra------------\\ if(NovaBarra2() && PosicaoAberta() == true) //Essa nova barra é para que a operação termine logo que surgir uma nova barra, ou seja, só vai durar uma barra. { FechaPosicao(); Print("A posição foi fechada pois surgiu uma nova barra!"); } //-------------------Gatilho de Entrada-------------------\\ if("lógica de entrada" && HorarioNegocicao() && OrdemPendente() == false && PosicaoAberta() == false) { trade.BuyLimit(Lote, Entrada, Ativo, Entrada - StopLoss, 0, ORDER_TIME_GTC, 0, ""); } string HorarioAtual = TimeToString(iTime(Ativo,PERIOD_M1,0),TIME_SECONDS); //---------Limpeza das Ordens pelo horário---------\\ if((HorarioAtual >= HorarioFechamento && OrdemPendente() == true)) { DeletaOrdens(); Print("A Ordem foi deletada pois atingimos o limite de horário!"); } //---------Encerramento das Posições pelo horário---------\\ if((HorarioAtual >= HorarioFechamento && PosicaoAberta() == true)) { FechaPosicao(); Print("A Posição foi fechada pois atingimos o limite de horário!"); } //-- } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Horário de Negociação | //+------------------------------------------------------------------+ bool HorarioNegocicao() { string HorarioAtual = TimeToString(iTime(Ativo,PERIOD_M1,0),TIME_SECONDS); if(HorarioAtual >= HorarioInicial && HorarioAtual < HorarioFinal) { return true; } return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Verificação de Ordem Pendente | //+------------------------------------------------------------------+ bool OrdemPendente() //Para saber há ordens pendentes do robô em questão. { for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) //Retorna o número total de ordens pendentes no momento. { if(OrderGetTicket(i) && Ativo == OrderGetString(ORDER_SYMBOL) && MagicNumber == OrderGetInteger(ORDER_MAGIC)) //Se o ativo possui o mesmo nome e o magic number da posição que está aberta. //Retorna e armazena o valor do resultado total. { return true; } } return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Verificação de Posição Aberta | //+------------------------------------------------------------------+ bool PosicaoAberta() //Para saber há posições abertas do robô em questão. { for(int i=0; i<PositionsTotal(); i++) //Retorna o número total de posições abertas no momento. { if(Ativo == PositionGetSymbol(i) && MagicNumber == PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)) //Se o ativo possui o mesmo nome e o magic number da posição que está aberta. //Retorna e armazena o valor do resultado total. { return true; } } return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deleta Ordens Pendentes | //+------------------------------------------------------------------+ void DeletaOrdens() // Verificar depois na conta demo se não há de fato a necessidade de um indice para selecionar o ativo e magic number como é feito para fechamento de posições abertas. { for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) { if(OrderGetTicket(i) && Ativo == OrderGetString(ORDER_SYMBOL) && MagicNumber == OrderGetInteger(ORDER_MAGIC)) { if(trade.OrderDelete(OrderGetTicket(i))) { Print("Ordem deletada sem falha. ResultRetcode: ",trade.ResultRetcode(), ",RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Ordem deletada com falha. ResultRetcode: ",trade.ResultRetcode(), ",RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Fecha Posição Aberta | //+------------------------------------------------------------------+ void FechaPosicao() { for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { if(Ativo == PositionGetSymbol(i) && MagicNumber == PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)) { if(trade.PositionClose(PositionGetInteger(POSITION_TICKET), Spread)) //Checar a necessidade de padronizar usando o "PositionGetTicket(i)" ao invés de PositionGetInteger. { Print("Posição Fechada sem falha. ResultRetcode: ",trade.ResultRetcode(), ",RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Posição Fechada com falha. ResultRetcode: ",trade.ResultRetcode(), ",RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Surgimento de uma Nova Barra | //+------------------------------------------------------------------+ bool NovaBarra() { static int BarraAntiga = 0; int BarraAtual = Bars(Ativo, PERIOD_CURRENT, iTime(NULL,PERIOD_D1,0), iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,0)); if(BarraAntiga == 0) { BarraAntiga = BarraAtual; return false; } else if(BarraAntiga != BarraAtual) { BarraAntiga = BarraAtual; return true; } else { return false; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Surgimento de uma Nova Barra 2 | //+------------------------------------------------------------------+ bool NovaBarra2() { static int BarraAntiga = 0; int BarraAtual = Bars(Ativo, PERIOD_CURRENT, iTime(NULL,PERIOD_D1,0), iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,0)); if(BarraAntiga == 0) { BarraAntiga = BarraAtual; return false; } else if(BarraAntiga != BarraAtual) { BarraAntiga = BarraAtual; return true; } else { return false; } }
