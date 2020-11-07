Meus arquivos EX5 foram desassociados do MT5

Bom noite! Eu tinha instalado no meu Note um MT5 e fui instalar outro para fazer um teste. Quando desinstalei esse novo os arquivos EX5 ficaram sem associações com o antigo MT5. Como resolvo isso....agora quando em clico no arquivo ele não vai direto para o MT5.......

Obrigado!!!

 
Acho que você já tentou, mas tente novamente não tem outro caminho.


 
Rogerio Giannetti Torres:

Acho que você já tentou, mas tente novamente não tem outro caminho.


Obrigado Rogério, eu fiz isso, mas quando eu clico no arquivo ele não entra no MT5 direto eu tenho que colocar ele manualmente na pasta e fechar e abrir o MT5 para ele funcionar, entendeu? Não sei pq isso tá acontecendo e não quero reinstalar ele pq perco instalações de coisas que tenho nele......compradas.......


Valeu pela atenção!!!!

