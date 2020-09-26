Habilitar negociação para índices
Bom dia, estou com a função de negociação do índice desabilitada, para ações está funcionando normalmente, apenas o índice está assim.
Já tentei de tudo e não consigo habilitar. Estava usando normalmente a alguns dias atrás. Alguém poderia me ajudar?
Olá
vai ver o instrumento ( SYMBOL ) não é negociável.
Olá
vai ver o instrumento ( SYMBOL ) não é negociável.
Abraços
Me ajuda por favor? estou com o mesmo problema.
faprete:
Caro Rogério, muito obrigado pela ajuda! Consegui finalmente resolver.
Abraços
Boa tarde pessoal.
Sou leigo e ainda estou me adaptando a esta plataforma.
Estou tentando mostrar os indices da Bovespa no MT5, utilizando a contra Demo, porém até agora sem sucesso.
Se alguém puder me explicar, ficaria grato.
Boa tarde pessoal.
Sou leigo e ainda estou me adaptando a esta plataforma.
Estou tentando mostrar os indices da Bovespa no MT5, utilizando a contra Demo, porém até agora sem sucesso.
Se alguém puder me explicar, ficaria grato.
Conta demo em qual corretora?
Conta demo em qual corretora?
Alguma corretora disponibiliza Metatrader Demo de forma gratuita ?
Sim, varias. Pesquise entre as cinco corretoras que disponibilizam a plataforma no Brasil. Ao que sei, apenas em 1 ha cobrança.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Já tentei de tudo e não consigo habilitar. Estava usando normalmente a alguns dias atrás. Alguém poderia me ajudar?