Habilitar negociação para índices

Novo comentário
 
Bom dia, estou com a função de negociação do índice desabilitada, para ações está funcionando normalmente, apenas o índice está assim.
Já tentei de tudo e não consigo habilitar. Estava usando normalmente a alguns dias atrás. Alguém poderia me ajudar? 
 
faprete:
Bom dia, estou com a função de negociação do índice desabilitada, para ações está funcionando normalmente, apenas o índice está assim.
Já tentei de tudo e não consigo habilitar. Estava usando normalmente a alguns dias atrás. Alguém poderia me ajudar? 

Olá

vai ver o instrumento ( SYMBOL ) não é negociável.


 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá

vai ver o instrumento ( SYMBOL ) não é negociável.

Caro Rogério, muito obrigado pela ajuda! Consegui finalmente resolver.
Abraços
 

Me ajuda por favor? estou com o mesmo problema.

faprete:
Caro Rogério, muito obrigado pela ajuda! Consegui finalmente resolver.
Abraços

 
alexserafim:
Qual o código do ativo que vc está tentando negociar?
 

Boa tarde pessoal. 

Sou leigo e ainda estou me adaptando a esta plataforma.

Estou tentando mostrar os indices da Bovespa no MT5, utilizando a contra Demo, porém até agora sem sucesso.

Se alguém puder me explicar, ficaria grato.

 
patrick_tuc:

Boa tarde pessoal. 

Sou leigo e ainda estou me adaptando a esta plataforma.

Estou tentando mostrar os indices da Bovespa no MT5, utilizando a contra Demo, porém até agora sem sucesso.

Se alguém puder me explicar, ficaria grato.

Conta demo em qual corretora?

 
Joscelino Celso de Oliveira:

Conta demo em qual corretora?

Ahh agora entendi. Preciso ter a conta em uma corretora que disponibiliza o MT5. Achei que simplesmente instalando e usando a conta do próprio MT5 já acessaria o servidor...
 
Alguma corretora disponibiliza Metatrader Demo de forma gratuita ?
 
patrick_tuc:
Alguma corretora disponibiliza Metatrader Demo de forma gratuita ?

Sim, varias. Pesquise entre as cinco corretoras que disponibilizam a plataforma no Brasil. Ao que sei, apenas em 1 ha cobrança.

 
bom noite não consigo habilitar a opção "negociação a um clik no mini índice ' alguém poderia ajudar
12
Novo comentário