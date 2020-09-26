Habilitar negociação para índices - página 2
bom noite não consigo habilitar a opção "negociação a um clik no mini índice ' alguém poderia ajudar
Bom dia. primeiro marque a opção, depois veja se o que você chama de "mini índice " é uma das séries em vigor.
Bom dia, estou com a função de negociação do índice desabilitada, para ações está funcionando normalmente, apenas o índice está assim.
Já tentei de tudo e não consigo habilitar. Estava usando normalmente a alguns dias atrás. Alguém poderia me ajudar?
@ArturCastilho Bom dia estou com um problema em meu MetaTrader5, Não aparece a função de negociação por um clike. Como faço para resolver?
Bom dia amigos, a plataforma parou de fazer operações, já desinstalei e instalei a plataforma, abri outra conta, já usei 2 ferramentas de operações e nada, alguém pode me ajudar?