Habilitar negociação para índices - página 2

edme:
bom noite não consigo habilitar a opção "negociação a um clik no mini índice ' alguém poderia ajudar

Bom dia. primeiro marque a opção, depois veja se o que você chama de "mini índice " é uma das séries em vigor.


 
faprete:
Bom dia, estou com a função de negociação do índice desabilitada, para ações está funcionando normalmente, apenas o índice está assim.
Já tentei de tudo e não consigo habilitar. Estava usando normalmente a alguns dias atrás. Alguém poderia me ajudar? 
Ola Faprete, como você reslveu? Estou com o mesmo problema.
 

@ArturCastilho Bom dia estou com um problema em meu MetaTrader5, Não aparece a função de negociação por um clike. Como faço para resolver?

 
Como faço para operar os pares de moedas?
 
Olá, não consigo operar meta trade 5 em produção só Demo, como resolver isso?
 

Bom dia amigos, a plataforma parou de fazer operações, já desinstalei e instalei a plataforma, abri outra conta, já usei 2 ferramentas de operações e nada, alguém pode me ajudar?

