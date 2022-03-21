NOME MINI INDICE E MINI DOLAR
Não sei quais os nomes do mini indice e mini dolar ( que mudam de tempos em tempos). Não sei onde procurar nem que nomes procurar no Meta 5. Alguém pode me ajudar???
Se não sabe isso não tem o preparo minimo para operar no mercado de capitais.
Certamente não tem a menor noção dos riscos envolvidos em se operar os derivativos que sequer sabe os respectivos códigos na B3.
Melhor se preparar (e muito) antes.
Não sei quais os nomes do mini indice e mini dolar ( que mudam de tempos em tempos). Não sei onde procurar nem que nomes procurar no Meta 5. Alguém pode me ajudar???
Olá Paulo Silva, basta clicar no botão de atalho para acesso de Ativos, bem na sua frente, e pesquisar pelo início do ativo (ver exemplo abaixo, com pesquisa para WIN).
Seja como for, esteja atento ao que disse o Joscelino Celso de Oliveira e não opere, pelo menos com robôs, enquanto não conhecer bem a formação e fundamentos desses códigos, e, principalmente, suas regras operacionais.
Olá Paulo Silva, basta clicar no botão de atalho para acesso de Ativos, bem na sua frente, e pesquisar pelo início do ativo (ver exemplo abaixo, com pesquisa para WIN).
Seja como for, esteja atento ao que disse o Joscelino Celso de Oliveira e não opere, pelo menos com robôs, enquanto não conhecer bem a formação e fundamentos desses códigos, e, principalmente, suas regras operacionais.
Sds.,
Rogério Figurelli
Caro Rogerio, grato pela sugestão, mas não auxiliou. desta ferramenta de procura já tinha conhecimento mas continua só aparecendo pares de moedas. Não aparece o mini indice e minidolar, apenas pares de moedas.
Caro Rogerio, grato pela sugestão, mas não auxiliou. desta ferramenta de procura já tinha conhecimento mas continua só aparecendo pares de moedas. Não aparece o mini indice e minidolar, apenas pares de moedas.
Ligue no suporte de sua corretora no Brasil.
Caro Rogerio, grato pela sugestão, mas não auxiliou. desta ferramenta de procura já tinha conhecimento mas continua só aparecendo pares de moedas. Não aparece o mini indice e minidolar, apenas pares de moedas.
Olá Paulo Silva, ainda bem que você não encontrou pares que não envolvam nossa própria moeda, pois esses não fazem parte dos instrumentos financeiros das corretoras nacionais, e apenas do mercado FX, com reserva de mercado e ainda proibido no Brasil, como um dia também todos eram obrigados a utilizar máquinas obsoletas, pois era proibido importar computadores.
Dessa forma, o primeiro passo antes de clicar no botão que recomendei, é você abrir uma conta em uma corretora nacional que disponibilize o MT5 e logar sua plataforma nessa conta.
Se você pretende utilizar um robô próprio, e não quer se deparar com mais uma proibição e reserva de mercado, típica do nosso país, as únicas opções disponíveis são as corretoras XP, Rico/XP, Modal e TerraInvestimentos.
Sds.,
Rogério Figurelli
Olá Paulo Silva, ainda bem que você não encontrou pares que não envolvam nossa própria moeda, pois esses não fazem parte dos instrumentos financeiros das corretoras nacionais, e apenas do mercado FX, com reserva de mercado e ainda proibido no Brasil, como um dia também todos eram obrigados a utilizar máquinas obsoletas, pois era proibido importar computadores.
Dessa forma, o primeiro passo antes de clicar no botão que recomendei, é você abrir uma conta em uma corretora nacional que disponibilize o MT5 e logar sua plataforma nessa conta.
Se você pretende utilizar um robô próprio, e não quer se deparar com mais uma proibição e reserva de mercado, típica do nosso país, as únicas opções disponíveis são as corretoras XP, Rico/XP, Modal e TerraInvestimentos.
Sds.,
Rogério Figurelli
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso