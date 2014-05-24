Vocês utilizam algum indicador para sua operação? Ou não utiliza nada?
Acredito que os profissionais de mercado utilizam poucos indicadores, 1 ou 2, pelo menos até no máximo 3.
Eu particularmente estou estudando com apenas 2 indicadores, mas já cheguei a usar mais a um tempo atrás. O problema é que polui o gráfico e pode de deixar com menos oportunidade de entradas, ou até mesmo na maioria dos casos confundir, como no caso aconteceu comigo.
Hoje eu também traço linhas de tendências, suporte e resistência, visualizo padrões gráficos, etc. Estou estudando para tornar o meu trade system o mais simples e prático possível, sempre respeitando a tendência.
Pra mim, um dos melhores indicadores técnicos (e que uso em praticamente todas as minhas operações) é o canal de Donchian (https://www.mql5.com/pt/code/402).
A propósito, ele é não apenas um bom indicador de tendência, mas também um ótimo indicador de price action!
Nos EUA tem uns traders que usam somente a média de 20 para scalper. Já tentei usar mais não é fácil. Acertar o momento exato e o stop é bem complicado, porque da muitos sinais falsos.
Estou como você, tentando utilizar o mínimo de indicador possível.
Malacarne, já tinha visto esse template não sei aonde, mas nunca usei. Achei que fosse parecido com o Bollinguer Bands mas olhando mais a fundo é bem diferente. Parece interessante! Pegando uma compra no segundo toque na linha laranja, se for uma tendência dá uma boa negociação.
Estou estudando o cruzamento de 5 e 20. Ai nesse gráfico que peguei na net ta bonitão, mas dá bastante entrada falsas também e os stops variam bastante.
Fala pessoal!
Vocês utilizam algum indicator para negociar? Uma média móvel, um template, ou não utilizam nada?
Percebo que muitos estão negociando sem nenhum indicator, somente com marcações de topos e fundos, linhas de tendências e essas coisas.
Testei diversos indicadores mas ultimamente comecei a acertar mais sem nenhum indicador, somente marcando topos e fundos.
Descrevam suas experiências.
Abraços