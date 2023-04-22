Como colocar indicadores no MT5 ao lado do grafico, na vertical?

Ola,

Alguém sabe me dizer, como coloco os indicadores na vertical do gráfico? Sei que o modo padrão é na horizontal, procurei videos e não encontrei. Espero que me ajudem!!!

Boa tarde Nathalia,

para os indicadores da plataforma não existe essa possibilidade no MT5.


 
Uma vez eu fiz, e depois salvei como Template... É uma Gambis total mas funciona...

Abra 2 gráficos no MT5 (só funciona para 1 ativo, se vc lida com + de 1 ativo a coisa complica, vc pode usar diferentes Profiles...

No 1o g'rafico vc põe o "Gráfico do ativo" e  e no 2o. gráfico você põe os indicadores nas sub-janelas... Vá no meu Janela de dê um Tile Vertical (não sei o nome em português)...

Com o mouse, arraste/diminuindo a área do gráfico desta 2a. janela até aparecerem somente os indicadores...

Lembre-se de que as janelas não são sincronizadas quando vc troca de ativo em uma delas... repito é GAMBIS da boa, mas quem opera apenas 1 ativo (TEMPO Gráfico TB não sincroniza!), funciona excelentemente bem.

;)

 
Rogerio Giannetti Torres:

Show de bola!!! Gambiarra bem legal!


:D

Só tem que tomar cuidado para as 2 janelas sempre ficarem com o mesmo ativo e tempo gráfico... de resto, funciona direitinho...


;)

 
Top demais! muito agradecido por compartilhar a informação!!
 

