Como colocar indicadores no MT5 ao lado do grafico, na vertical?
Ola,
Alguém sabe me dizer, como coloco os indicadores na vertical do gráfico? Sei que o modo padrão é na horizontal, procurei videos e não encontrei. Espero que me ajudem!!!
Boa tarde Nathalia,
para os indicadores da plataforma não existe essa possibilidade no MT5.
Uma vez eu fiz, e depois salvei como Template... É uma Gambis total mas funciona...
Abra 2 gráficos no MT5 (só funciona para 1 ativo, se vc lida com + de 1 ativo a coisa complica, vc pode usar diferentes Profiles...
No 1o g'rafico vc põe o "Gráfico do ativo" e e no 2o. gráfico você põe os indicadores nas sub-janelas... Vá no meu Janela de dê um Tile Vertical (não sei o nome em português)...
Com o mouse, arraste/diminuindo a área do gráfico desta 2a. janela até aparecerem somente os indicadores...
Lembre-se de que as janelas não são sincronizadas quando vc troca de ativo em uma delas... repito é GAMBIS da boa, mas quem opera apenas 1 ativo (TEMPO Gráfico TB não sincroniza!), funciona excelentemente bem.
Este artigo é muito interessante e permite muitas váriações
Ola,
