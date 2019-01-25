Backtest WIN e WDO BMF Bovespa

Olá pessoal,

Estou com dificuldades em usar o backtest, faço a programação de minha estratégia e quando vou testar no win ou wdo as ordens são abertas, mais quando o preço atinge o takeprofit ou stoploss as ordens não são fechadas.

Fiz todo o código de venda e compra. E não deu certo, também tentei usar a bliblioteca CTrade, porém, acontece a mesma coisa. As ordens abrem, porém quando o takeprofit ou stoploss a ordem continua aberta.

Alguém teve esse problema?


Obrigado

Flavio Jarabeck:

Obrigado Flávio.

Resolvido.

 

Boa tarde....

Não estou conseguindo utilizar o Testador de Estratégia para o Mini-Indice, desde o final do contrato WINZ18.

Eu consigo selecionar o ativo WING19 (vigencia atual), mas quando executo o teste da estratégia o resultado é ZERO. Pois não encontra históricos de operações do ativo.

O sistema não está encontrando o ativo "WIN$D, IBOVESPA MINI - Por Liquidez (WING19) - Ajuste por Diferença".


Por favor, ajuda aí!!!

 
A resposta para sua pergunta provavelmente é a mesma resposta do Flávio. Por favor altere a moeda utilizada para BRL ao invés do padrão da plataforma (geralmente USD).
Se o problema não for resolvido, atualize a situação.

Att

 

Olá..... obrigado pela vossa atenção,

mas veja: 

acredito que o meu problema é diferente, pois já me foi dito pra colocar a moeda BRL e saldo 25.000 e eu já estou com esta configuração.

Tudo que eu disse anteriormente já foi executado com a moeda = BRL

Repito:

Na aba de Ativos "Exibir/Ativos/Especificação" não me mostra o ativo "WIN$D, IBOVESPA MINI - Por Liquidez (WING19) - Ajuste por Diferença"

mostra apenas o "WIN$D, IBOVESPA MINI - Por Liquidez (WINZ18) - Ajuste por Diferença".


aguardo!

