Pós teste
Bom dia,
Após fazer o teste em um período e obter as melhores combinações, fica a dúvida de qual combinação seria usada para o teste "pra frente".
Este teste verifica se realmente a combinação dos parâmetros vai surtir efeito na vida real. Acho que este é o principal problema para muitos.
Nem sempre a combinação mais lucrativa vai continuar dando lucro.
A questão é: Como escolher uma combinação que vai continuar dando lucro por um período? A de menor drowdown? Maior sharp? Menor número de negócios?
Poderia ter uma opção para verificar o pós teste com data posterior. Pegaria cada resultado e rodaria para um período posterior tentando encontrar o mais lucrativo e tentar achar um padrão para escolha.
Bom dia,
o algorítimo de otimização de teste para frente faz exatamente o que você perguntando, para todo ajuste que deu resultado positivo no teste para trás o otimizador roda para frente.
Exemplo: Veja nas telas abaixo somente os resultados positivos do teste para trás, foram avaliados no teste para frente. Aproveitando o ensejo, segue um artigo que recomento a leitura.
https://www.mql5.com/pt/articles/1492
- www.mql5.com
entendi.
só que não deu.
Rodei com pra frente setado para 010618
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Bom dia,
Após fazer o teste em um período e obter as melhores combinações, fica a dúvida de qual combinação seria usada para o teste "pra frente".
Este teste verifica se realmente a combinação dos parâmetros vai surtir efeito na vida real. Acho que este é o principal problema para muitos.
Nem sempre a combinação mais lucrativa vai continuar dando lucro.
A questão é: Como escolher uma combinação que vai continuar dando lucro por um período? A de menor drowdown? Maior sharp? Menor número de negócios?
Poderia ter uma opção para verificar o pós teste com data posterior. Pegaria cada resultado e rodaria para um período posterior tentando encontrar o mais lucrativo e tentar achar um padrão para escolha.