Bom dia,


Após fazer o teste em um período e obter as melhores combinações, fica a dúvida de qual combinação seria usada para o teste "pra frente".

Este teste verifica se realmente a combinação dos parâmetros vai surtir efeito na vida real. Acho que este é o principal problema para muitos. 

Nem sempre a combinação mais lucrativa vai continuar dando lucro.

A questão é: Como escolher uma combinação que vai continuar dando lucro por um período? A de menor drowdown? Maior sharp? Menor número de negócios?

Poderia ter uma opção para verificar o pós teste com data posterior. Pegaria cada resultado e rodaria para um período posterior tentando encontrar o mais lucrativo e tentar achar um padrão para escolha.

 
Bom dia,


Após fazer o teste em um período e obter as melhores combinações, fica a dúvida de qual combinação seria usada para o teste "pra frente".

Este teste verifica se realmente a combinação dos parâmetros vai surtir efeito na vida real. Acho que este é o principal problema para muitos. 

Nem sempre a combinação mais lucrativa vai continuar dando lucro.

A questão é: Como escolher uma combinação que vai continuar dando lucro por um período? A de menor drowdown? Maior sharp? Menor número de negócios?

Poderia ter uma opção para verificar o pós teste com data posterior. Pegaria cada resultado e rodaria para um período posterior tentando encontrar o mais lucrativo e tentar achar um padrão para escolha.

Bom dia,

o algorítimo de otimização de teste para frente faz exatamente o que você perguntando, para todo ajuste que deu resultado positivo no teste para trás o otimizador roda para frente.

Exemplo: Veja nas telas abaixo somente os resultados positivos do teste para trás, foram avaliados no teste para frente.  Aproveitando o ensejo, segue um artigo que recomento a leitura.

https://www.mql5.com/pt/articles/1492


Configuração


Resultados para frente


Resultados para atrás

Matemática na negociação: Como estimar resultados de trading
Matemática na negociação: Como estimar resultados de trading
  • www.mql5.com
Um certo nível de formação matemática é exigida de qualquer operador esta declaração não precisa de provas. A questão é: Como podemos definir este nível mínimo exigido? No crescimento de sua experiência de trading, o operador, muitas vezes amplia sua visão "sozinho", lendo postagens em fóruns ou vários livros. Alguns livros exigem menor nível...
 

entendi.

só que não deu.

Rodei com pra frente setado para 010618 

backtest_010418_a_010618.jpg  192 kb
pra_frente_010618_a_010818.jpg  196 kb
 
potmoney:

entendi.

só que não deu.

Rodei com pra frente setado para 010618 

Classifique a tabela de [RESULTADOS PARA FRENTE],  por maior lucro e depois selecione a linha para um teste único,  observando as colunas  [BACKTEST] e [LUCRO] com melhor resultado!


