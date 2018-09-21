Problema Back Test Médias Móveis PETR4 - Não apresenta resultado nem ordens no gráfico
Prezados, estou precisando de ajuda...
Estou tentando usar o back test para ver as ordens geradas pelo cruzamento dos candles pelas médias móveis (Examples\Moving Average\Moving Average.ex5), porém não gera resultado no diário. O gráfico se forma, mas também não apresenta as setinhas com as ordens. Vi em outros posts que deveria digitar a moeda BRL, mesmo assim não funciona.
Alguém tem ideia do que possa estar acontecendo?
Obrigado!
O mais provável é o mais óbvio, não tá atendendo a configuração definida pra entrar com a ordem. Já testei alguns e sempre que não gerava nada, depois de algumas mexidas nos parâmetros, a coisa acontecia.
Obrigado Thiago por responder.
Testei algumas combinações, mas nada... Tem alguma sugestão?
Olá Daniel,
Se a corretora for a MODAL tem que alterar o programa tem vários post(s) no fórum tratando do assunto
Rogerio, confesso que suspeitei disso, mas lá na corretora ninguém falou nada... Eu e mais dois amigos, que também são clientes, estamos há dias atrás da solução...
Como somos novatos na ferramenta, só hoje resolvemos entrar no fórum.
Vou dar uma pesquisada aqui. Caso tenha algum link e puder compartilhar...
Muito obrigado!
Rogerio, encontrei uma postagem sua que orientava a fazer uma alteração no OnInit: https://www.mql5.com/pt/forum/193629/page11#comment_6880470
Fiz a alteração:
O Diário passou a ser preenchido, o que não acontecia anteriormente. Porém apresentando erro nas ordens...
Alguma sugestão do que possa possa estar acontecendo?
Muito obrigado!
- 2018.03.12
- www.mql5.com
Provavelmente vc está testando um EA que é feito para o Forex, o qual usa valores tipo 0,01. Pela imagem o seu EA não tem parâmetro de volume. Pra PETR teria que ter e vc colocar como no mínimo 1.
Isso mesmo,
o volume tem que obedecer as especificações do instrumento. Vi no log que você anexou que o volume é 0.00 ?!
Em primeiro lugar você tem que entender com qual ativo você está lidando. Se você não sabe isso, vai apanhar pra todo lado. Você já opera na B3?
Você está tentando operar uma Ação PETR4 (PN), cujo lote padrão é de 100 unidades/papéis.
No seu teste você está mandando comprar e vender 0 (zero) unidades do ativo.
E cuidado com ações. Se você VENDER o papel, sem tê-lo, você estará fazendo uma venda à descoberto, que tem outras implicações...
;)
