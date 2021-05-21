Robôs na corretora Clear - página 4
Poderia me dar um help, quero tentar usar robos então na clear em conta real.
A tela da plataforma é essa abaixo:
Qual opção tenho que acessar ?
Que estranho! Perceba que a minha tela eh diferente da sua.
Que estranho! Perceba que a minha tela eh diferente da sua.
A Clear é complicado.
Acho que então seja so para alguns clientes liberados ainda, pois estão como o atendente disse "testando".
Você havia mencionado que tem dia que funciona, e outros que não funciona, então acho que é de bom senso enquanto não tiverem concluídos os testes não usar ainda. Bem como não esta liberado para todos os clientes.
Sem falar que logado, dentro do pit, com o atentende do produto não consegui ativar.
Obrigado,
Daniel
@Daniel Andrejczuk
Acho que a Clear está implicando com você :)
A minha tela está igual à do Joscelino:
Para acessar o Metatrader5 na Clear, ele deve ser baixado diretamente do site da Clear. Se baixar de outro link não funciona. Pelo menos assim ocorreu comigo. Mas a conta demo não funcionou. A Real sim !
A conta real da Clear funciona normalmente com o Metatrader 5 baixado da Metaquotes. Aliás, XP, Terra e Modal também funcionam. Já usei essas quatro com o MT5 da Metaquotes. Não precisa reconfigurar nada.
Quanto à conta demo da Clear, eu acredito que já usei também sem problema, mas, como já faz muito tempo, não tenho certeza.
Para acessar o Metatrader5 na Clear, ele deve ser baixado diretamente do site da Clear. Se baixar de outro link não funciona. Pelo menos assim ocorreu comigo. Mas a conta demo não funcionou. A Real sim !
Certamente erro de procedimento seu! Como o relato do @Trader_Patinhas, uso Clear contras PROD e DEMO com metatrader baixado do site mql5.com
Fiz um teste hoje para envio de ordens e retorna o erro 10006 (Request rejected).
Na aba diário, o MT5 retorna: "rejected sell stop 1.00 WINQ18 at 76160 (74635) sl: 76250 tp: 75975 (Expert not authorized!)"
Outro teste que fiz, foi com relação às flags da conta com o seguinte código:
E o retorno foi:
Ou seja, me parece que o MT5 na Clear permite o uso de estratégias automatizadas, mas, somente com a autorização deles. Provavelmente a liberação é pelo Magic Number do robô.
Boa tarde,
Passando para atualizar o tópico.
Em 17/07/2019 passou a ser permitido a utilização de (EA) com Robô em conta Real na Clear, apenas modo netting por enquanto.
"Prezado(a) Cliente,
Informamos que recentemente foram liberadas as operações Expert Advisor (EA) com Robô no MetaTrader na Clear Corretora.
Bons Negócios! =)"
Boa tarde,
Passando para atualizar o tópico.
Você deve ser alguém que trabalha, ou tem devoção pura pela Clear, não??
É o mesmo post em vários outros lugares.
Se este é o caso. Nos Conte então:
QUAL DMA atualmente a Clear usar para PF, e inclusive para robôs...
Qual Tratamento vocês tem para MT5 a ponto de usarmos a Clear e não outras corretoras?
Do contrário Uriel, PARE de postar a mesma NOVIDADE em todos os lugares...
Atualmente, ninguém está dando mais a MÍNIMA pra isso...
Já foi...
Tá?
Boa Noite a todos , preciso da ajuda urgênte, estou querendo usar Robôs [Editado pelo Moderador] para executar minhas estratégias, fiz alguns testes e na conta Demo rodou legal, mas agora quero rodar na conta real mas não consigo...toda vez que coloco o EA , aparece uma seta amarela no canto superior indicando o icone do robô e uma mensagem " As negociações automatizadas estão desabilitadas", ja tentei conversar com o desenvolvedor e ele me falou que o problema esta na corretora ai eu falei com a corretora que me fala que não tem problema nenhum e esta tudo certo para operar, ja fiz todas os passos no MT5 para liberar , autorizei as negociações automatizadas e não sei mais o que fazer, bom eu opero com a modal que ficou de estudar o meu caso e me dar uma resposta mas nunca recebo essa resposta, tenho contas tambem na Clear e XP.. espero que algum colega possa ajudar.. desde ja agradeço o apoio... segue um exemplo do que esta acontecendo,,,Emerson Godoy
