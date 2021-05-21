Robôs na corretora Clear - página 3
Independente de qualquer questão ética ou legal, se a corretora optou por abrir mão de receita não permitindo robôs, deve haver alguma boa razão para isso.
Talvez haja restrições técnicas, talvez a infraestrutura deles não esteja preparada para receber e processar grandes quantidades de ordens em curto espaço de tempo, etc., ou algum outro motivo que nem imaginamos qual seja.
Eu não me sentiria seguro utilizando um serviço de uma forma na qual o prestador do serviço prefere não vende-lo.
Uma segunda razão é a que você mesmo colocou: quanto mais camadas de software mais risco de falhas.
Prefiro pagar 2 centavos a mais de corretagem em outra corretora que explicitamente permite, encoraja e dá suporte à operação com robô.ps: eu gosto da Clear, mantenho carteira de ações lá, faço swing trade, compro opções, monto estruturas, mas lá eu faço somente operações manuais, usando o home broker deles mesmo.
Boa tarde @ Trader_Patinhas: Qual corretora você usa robos e paga 2 centavos pela corretagem? poderia informar?
Oi @Jorge Fazolo.
2 centavos era a diferença entre a corretagem da Clear e a corretagem da segunda corretora mais barata para minicontratos na época em que escrevi aquela mensagem (leia lá: "2 centavos a mais na corretagem", e não "2 centavos pela corretagem"). Se não me falha a memória, naquela época a Clear cobrava R$ 0,09 e a Modal cobrava R$ 0,11.
Hoje o cenário já mudou: a Clear não cobra mais corretagem para minicontratos (é de graça mesmo, só paga os emolumentos da B3), mas continua não aceitando robôs.
Atualmente, até onde sei, a menor corretagem para minicontratos em corretoras que aceitam robôs MT5 personalizados é a da Modal, que cobra R$ 0,05 para minicontratos e oferece corretagem zero se vc aceitar pagar R$ 19,90 por mês pela conta no MT5 (pra quem executa pelo menos 100 ordens por mês já vale a pena). Ou seja, não há razão para gastar mais que R$ 20 por mês de corretagem, se for para operar apenas minicontratos, qualquer que seja o seu volume de operações.
@Trader_Patinhas,
A Clear passou a aceitar robôs recentemente. E o metatrader deles tem rodado muito bem.
[ ]'s
Sério??? Que ótima notícia!!!
Qualquer robô MT5 construído pelo usuário, sem nenhuma restrição? Ou só os robôs produzidos por aquela empresa com quem eles têm convênio?
E pode usar robô com corretagem zero para todos os ativos (futuros, ações, opções, ouro, FII, commodities) ? Pode executar 200 ordens por dia com corretagem zero?
Qualquer robô. Estou rodando alguns dos meus por la. Pode rodar quantas ordens quiser, plano de corretagem zero. E tem se mostrado bem estável.
[ ]'s
Valeu! Obrigado pela informação! Abraço!
Bom dia, acabei de falar com o atendimento da clear para poder usar o meta em conta real, a conversa esta baixo, e segundo o atendiemnto da clear AINDA ESTÃO TESTANDO e não esta liberado:
DANIEL ANDREJCZUK - 11:52
Ola
DANIEL ANDREJCZUK - 11:52
Tem alguma ai ?
Fabio Pereira - 11:52
Bom dia, tudo bem?
DANIEL ANDREJCZUK - 11:53
Bom dia!
DANIEL ANDREJCZUK - 11:53
A Clear sempre foi a única corretora que não liberava o metatrader para uso de robôs
DANIEL ANDREJCZUK - 11:53
continua sem liberar ou estão atualmente permitindo usar robôs no metatrader na conta real ?
Fabio Pereira - 11:54
estamos testando a liberação dele já
DANIEL ANDREJCZUK - 11:55
como assim ?
DANIEL ANDREJCZUK - 11:55
Testando ?
DANIEL ANDREJCZUK - 11:55
Na lista de plataformas so tem o metatrader simulado para contratar
DANIEL ANDREJCZUK - 11:56
Como funciona para contratar o metatrader na conta real ?
Fabio Pereira - 11:56
sim, estamos em teste no robô para meta
DANIEL ANDREJCZUK - 11:57
Então não permitem os clientes usar ainda, continua na mesma situação de antes, isso ?
Fabio Pereira - 11:57
sim em breve já libera
Fabio Pereira - 11:57
estamos no fim de teste
DANIEL ANDREJCZUK - 11:58
Metatrader na real so em outras corretoras hoje, isso ?
Fabio Pereira - 12:00
tenho conta rela do meta
Fabio Pereira - 12:00
não roda robô
DANIEL ANDREJCZUK - 12:01
ok, obrigado
Fabio Pereira - 12:02
Disponha sempre que necessário do nosso atendimento. A Clear Corretora agradece o seu contato. Tenha um excelente dia e bons negócios! =)
@Daniel,
Sinto em dizer mas você foi orientado de forma incorreta.
Se acessar o Portal da Clear na área de Plataformas e selecionar o metatrader, poderá ler a seguinte mensagem: "- Estão liberadas operações automatizadas (EA) pelo MT5 PRD - Real; "
Alem disso, como falei, estou rodando la em conta PROD. Neste momento sao 5 robos, sendo que neste momento ha um trade em andamento.
Faz o teste ai e vai confirmar se estou mentindo ou se o suporte da corretora nem sabe o que esta falando.
E ja esta ha dias funcionando de forma mais estável do que muita corretora por ai.
Poderia me dar um help, quero tentar usar robos então na clear em conta real.
A tela da plataforma é essa abaixo:
Qual opção tenho que acessar ?