Pressão de Compradores e Vendedores
1. preço High - preço Close = Pressão vendedora
2. preço Close - preço Low = Pressão compradora
Se estamos falando de Agressão, essa fórmula está errada... cuidado!
;)
Olá pessoal,
No profitChart há um indicador de pressão compradora e vendedora para um papel, quero saber se há um indicador similar no Metatrader? No caso do ProfitChart com este indicador é possível identificar para que lado o mercado esta indo no intraday.
Grato
Qual o nome desse indicador no Profit?
Flavio, acho que no caso o que chamam de "pressão" é isso mesmo, pois já vi usarem esse indicador de pressão compradora/vendedora no Forex, com base apenas nos candles de preço.
O cálculo da agressão dependeria de saber quem colocou oferta com preço limitado e quem agrediu a oferta com uma ordem a mercado. Acho que isso só se aplica a mercados onde há um pregão com livro de ofertas, como a B3. No Forex acho que nem existe isso (não sei muito bem como funciona o Forex, cheguei a abrir uma conta demo e rodar uns robôs, mas nunca operei de verdade nesse mercado).
Entendi!
Meus conhecimentos se focam na B3... Forex pra mim é outro Bicho que precisa ser domado...
;)
Neste caso, só não entendo a "Vibe" de operar Forex e ter todos os perrengues en declarar o IR todo mês ao invés de operar os "minis" da B3... que são comportadíssimos em AT, são baratos e oferecem lucros excelentes...
;)
Minis da B3 são "comportadíssimos em AT" ??? .... sei não, no longo prazo podem até ser, mas no daytrade eu não sei disso não! kkk!
O Forex é bom pra quem quer operar manualmente e trabalha/estuda durante o dia e só tem tempo livre à noite, pois esse mercado funciona 24 horas por dia de domingo à noite a sexta à noite. Só fecha no final de semana. A galera pode chegar do trabalho e operar à noite toda, pois é sempre horário comercial em algum lugar do mundo (Europa, Ásia, Austrália, etc.) e sempre tem algumas centenas de bilhões de dólares sendo negociados.
É um mercado que movimenta trilhões de dólares por dia, acho que é umas 1000 vezes maior que a B3 em volume financeiro. Nenhum player, por maior que seja, tem cacife para manipular preços. Só os bancos centrais de grandes países têm esse cacife. Os preços são movidos essencialmente por notícias internacionais, pela política monetária dos bancos centrais dos países mais ricos e pelas marés e flutuações do comércio exterior.
O tick de preço é na quinta casa decimal. Por exemplo, se EUR/USD estiver 1,12, vc vai encontrar algo como BID = 1,12345 e ASK = 1,12348, ou seja, um spread de 0,00003, menor que 1 décimo do spread do DOL da B3, que é de 0,00050. Dá pra ganhar (ou perder) muito dinheiro com movimentos microscópicos e muito rápidos. E há corretoras que oferecem alavancagens absurdamente altas. Se vc for louco de aceitar essas alavancagens, pode facilmente dobrar o capital (ou perder tudo) em poucos segundos.
Já pra quem gosta de construir robôs de scalping, a única informação disponível é a variação de BID e ASK no tempo, e essa informação varia de corretora pra corretora, pois não há um pregão centralizado, vc não compra/vende diretamente das contrapartes, vc compra da corretora e vende pra corretora e a corretora lucra no spread (algumas cobram corretagem por fora e alegam que repassam a você o spread real a que têm acesso, mas não há como fiscalizar isso na prática). Também não há dados de volume real de negociação (nem teria como haver, devido à descentralização), muito menos de "agressão" (esse conceito nem faz sentido, pois as corretoras intermediam tudo). Há somente o que eles chamam de "tick volume", que na verdade não é volume, é simplesmente quantas vezes por minuto houve variação de bid/ask, dando uma ideia do quanto o mercado está "calmo" ou "agitado" e isso é uma informação local, que varia conforme a corretora.
Pra robôs de curtíssimo prazo eu acho a B3 muito mais interessante, devido à riqueza de informações disponíveis e à facilidade de não precisar fazer remessas internacionais.
Mas pra quem quer operar daytrade manualmente à noite, usando indicadores que se baseiam apenas em preço bid/ask (médias móveis, bandas de bollinger, etc.), como é o caso do indicador de "pressão compradora/vendedora" mencionado neste tópico, é uma ótima diversão.
Eu estava pensando justamente nisso, se essa fórmula estava realmente correta, considerando que ela não inclui informações do livro de ofertas ou o volume negociado. Mas foi essa
a fórmula que encontrei em determinado site da internet, não sei se posso colocar o link aqui.
O Forex realmente não tem todas aquelas informações que o B3 tem e que conseguimos acessar em certas plataformas. Mas ele tem a informação de volume em determinado nível de preço.
