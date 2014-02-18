agentes remotos

Se eu quiser conectar eu com um outro amigo para ele poder executar otimização junto com o meu processador  ...mas ai aparece IP interno, como mudar para ip externo para que ele possa conectar comigo? 

 
Olá Richer,

Note que é necessário fazer configurações nas duas pontas:

- você, como servidor, liberando núcleos para processamento no Metatester. Como terá um cliente remoto, é necessário liberar o firewall também para o servidor/porta utilizado/a;

- seu amigo, como cliente, deverá configurar na pasta de agentes do provador de estratégias o teu endereço ip público e porta como servidor remoto;

Recomendo, para facilitar o entendimento, leres o documento abaixo, que descreve essas camadas e diferentes etapas e detalhares tuas dúvidas na configuração de cada ponta.


Acelerar cálculos com a rede MQL5 em nuvem
Acelerar cálculos com a rede MQL5 em nuvem
  • 2013.12.10
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Quantos núcleos você tem no seu computador em casa? Quantos computadores você pode utilizar para otimizar a estratégia de negócio? Mostraremos aqui como usar a Rede de nuvem do MQL5 para acelerar os cálculos recebendo energia computacional através do mundo com apenas um clique no mouse. A frase "tempo é dinheiro" se torna ainda mais atual a cada ano que passa, e não podemos nos dar ao luxo de esperar por cálculos importantes por dezenas de horas ou até mesmo dias.
 
...........................

Ola, FIGURELLI 

Obrigado por tentar ajudar,

mas liberei portas... desativei todo firewall e não funciona, deveria ter algum artigo mais especifico para ensinar isso!

mas vou tentar aqui... 

 
Note que esse procedimento não depende apenas do MT5/MetaTester e envolve questões de rede local, que muitas vezes é bem particular.

Seja como for, recomendo revisares os itens abaixo pois devem te ajudar, pois é um problema comum que vejo acontecer com meus clientes. 

Qual o endereço do servidor você está utilizando na ponta do cliente, não pode ser teu endereço local, tem que ser um público?

Note também que pode não ser suficiente liberar o firewall se você utiliza algum roteador que deverá mapear o endereço público para a máquina específica, por NAT por exemplo. 

Existem vários programas para isso, basta buscar no Google pelo texto "what is my ip".

Criei uma tela (abaixo) com o campo que seu amigo deve colocar esse IP Público para adicionar o teu agente. Note que o IP que está no exemplo grifado é um IP Local, e se você está passando esse para seu amigo não irá funcionar, já que não é propagável. Para obter teu IP público e propagável deves descobrir ele utilizando um site do tipo "what is my ip".

 

 

 
Obrigado pela grande ajuda

 

tinha um tal de  NAT (risos) que estava desativado no meu wifi, eu já tinha feito tudo isso que vc tinha falado, estava tudo certo por causa desse pequeno detalhe não funcionava...eu nunca ia achar isso na vida!

muito obrigado msm :) 

 
Ótimo Richer, esse problema é bem comum porque envolve essa parte de configuração para acesso externo da rede.
