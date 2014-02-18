agentes remotos
Se eu quiser conectar eu com um outro amigo para ele poder executar otimização junto com o meu processador ...mas ai aparece IP interno, como mudar para ip externo para que ele possa conectar comigo?
- 2013.12.10
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Olá Richer,
Ola, FIGURELLI
Obrigado por tentar ajudar,
mas liberei portas... desativei todo firewall e não funciona, deveria ter algum artigo mais especifico para ensinar isso!
mas vou tentar aqui...
Ola, FIGURELLI
Obrigado por tentar ajudar,
mas liberei portas... desativei todo firewall e não funciona, deveria ter algum artigo mais especifico para ensinar isso!
mas vou tentar aqui...
Note que esse procedimento não depende apenas do MT5/MetaTester e envolve questões de rede local, que muitas vezes é bem particular.
Seja como for, recomendo revisares os itens abaixo pois devem te ajudar, pois é um problema comum que vejo acontecer com meus clientes.
Qual o endereço do servidor você está utilizando na ponta do cliente, não pode ser teu endereço local, tem que ser um público?
Note também que pode não ser suficiente liberar o firewall se você utiliza algum roteador que deverá mapear o endereço público para a máquina específica, por NAT por exemplo.
Existem vários programas para isso, basta buscar no Google pelo texto "what is my ip".
Criei uma tela (abaixo) com o campo que seu amigo deve colocar esse IP Público para adicionar o teu agente. Note que o IP que está no exemplo grifado é um IP Local, e se você está passando esse para seu amigo não irá funcionar, já que não é propagável. Para obter teu IP público e propagável deves descobrir ele utilizando um site do tipo "what is my ip".
Note que esse procedimento não depende apenas do MT5/MetaTester e envolve questões de rede local, que muitas vezes é bem particular.
Seja como for, recomendo revisares os itens abaixo pois devem te ajudar, pois é um problema comum que vejo acontecer com meus clientes.
Qual o endereço do servidor você está utilizando na ponta do cliente, não pode ser teu endereço local, tem que ser um público?
Note também que pode não ser suficiente liberar o firewall se você utiliza algum roteador que deverá mapear o endereço público para a máquina específica, por NAT por exemplo.
Existem vários programas para isso, basta buscar no Google pelo texto "what is my ip".
Criei uma tela (abaixo) com o campo que seu amigo deve colocar esse IP Público para adicionar o teu agente. Note que o IP que está no exemplo grifado é um IP Local, e se você está passando esse para seu amigo não irá funcionar, já que não é propagável. Para obter teu IP público e propagável deves descobrir ele utilizando um site do tipo "what is my ip".
Obrigado pela grande ajuda
tinha um tal de NAT (risos) que estava desativado no meu wifi, eu já tinha feito tudo isso que vc tinha falado, estava tudo certo por causa desse pequeno detalhe não funcionava...eu nunca ia achar isso na vida!
muito obrigado msm :)
Obrigado pela grande ajuda
tinha um tal de NAT (risos) que estava desativado no meu wifi, eu já tinha feito tudo isso que vc tinha falado, estava tudo certo por causa desse pequeno detalhe não funcionava...eu nunca ia achar isso na vida!
muito obrigado msm :)
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se eu quiser conectar eu com um outro amigo para ele poder executar otimização junto com o meu processador ...mas ai aparece IP interno, como mudar para ip externo para que ele possa conectar comigo?