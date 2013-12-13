Agentes Remotos não conectam......
Rodrigo, qual endereço IP você está usando? O endereço IP disponível no site MQL5.com ou o endereço IP obtido pelo próprio Strategy Tester?
Rodrigo estou usando o Ip do Provedor(Dinâmico) ... No Strategy Tester mostra o Ip do roteador(Ip da da minha rede)...Pesquisando pelo fórum encontrei algo parecido, dizia que era o anti-vírus bloqueando acesso,
mas nesse caso pela Network ele trabalha mas remotamente não.
Obrigado desde já.
Tudo indica então que é regra de firewall ou NAT, nesse caso um filtro ou roteamento até o servidor e faixa de portas TCP que você está utilizando.
- cloud.mql5.com
Desde de já agradeço toda ajuda, mas só uma duvida que meus agentes estão sendo usados e eu recebo, penso que se fosse alguma porta bloqueando nem o servidor conseguiria acesso...
fica a imagem..
Muito Obrigado.
Rodrigo e todos da comunidade MQL5, se quiserem poderá usar também os meus agentes pela rede, enquanto o meu notebook estiver ligado. Estou vendo aqui como disponibilizar e vender o tempo do meu CPU para o MQL5 Cloud Network. Tenho 4 agentes em funcionamento. Agora só falta verificar se esta tudo ok para que haja o compartilhamento pela rede.
Boa tarde, tenho um computador em mql5 nuvem e gostaria de me conectar remotamente com ele, mais aparece sempre uma mensagem "No connection".
Obs. o computador fica ligado 24h e sempre conetado a internet.
Poderiam me ajudar,desde já agradeço.
Obrigado.