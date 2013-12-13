Agentes Remotos não conectam......

Boa tarde, tenho um computador em mql5 nuvem e gostaria de me conectar remotamente com ele, mais aparece sempre uma mensagem "No connection".

 Obs. o computador fica ligado 24h e sempre conetado a internet.

Poderiam me ajudar,desde já agradeço.

Obrigado.

 
Boa pergunta Rodrigo. Também estou curioso para saber qual será a solução deste pequeno problema.
 
Recomendo, antes de mais nada, e se vocês ainda não fizeram, olharem no link do sinal original no mql5.com e verificarem qual o status do sinal.
 
Rodrigo, qual endereço IP você está usando? O endereço IP disponível no site MQL5.com ou o endereço IP obtido pelo próprio Strategy Tester?
 
Ola Rogerio, verifiquei sim e ele esta ativo...

 

 

 
Rodrigo estou usando o Ip do Provedor(Dinâmico) ... No Strategy Tester mostra o Ip do roteador(Ip da da minha rede)...Pesquisando pelo fórum encontrei algo parecido, dizia que era o anti-vírus bloqueando acesso,

mas nesse caso pela Network ele trabalha mas remotamente não.

 

Obrigado desde já. 

 
mas nesse caso pela Network ele trabalha mas remotamente não.

 

Obrigado desde já. 

Tudo indica então que é regra de firewall ou NAT, nesse caso um filtro ou roteamento até o servidor e faixa de portas TCP que você está utilizando.
 
Certo. Você tem que abrir as portas TCP em agentes computador provedor. (Por padrão 2000-200x).
 
Rodrigo e todos da comunidade MQL5, se quiserem poderá usar também os meus agentes pela rede, enquanto o meu notebook estiver ligado. Estou vendo aqui como disponibilizar e vender o tempo do meu CPU para o MQL5 Cloud Network. Tenho 4 agentes em funcionamento. Agora só falta verificar se esta tudo ok para que haja o compartilhamento pela rede.
Desde de já agradeço toda ajuda, mas só uma duvida que meus agentes estão sendo usados e eu recebo, penso que se fosse alguma porta bloqueando nem o servidor conseguiria acesso...

fica a imagem..

 

 

 

 Muito Obrigado.

 
Obrigado Thiago....
