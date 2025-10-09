Indicadores: Awesome Oscillator (AO)
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
iTC, 2014.04.21 08:41 AM.
É impossível sem Williams. Seu Super AO é um verdadeiro indicador do graal. A contagem de ondas é muito simples. Há regras claras. Elas só precisam ser seguidas.
Três aplicações principais do indicador AO (Awesome Oscillator) na contagem de ondas de Elliott.
1. Determinar o pico da terceira onda de qualquer ordem em qualquer período de tempo.
2. Para determinar se as condições mínimas para a onda 4 foram atendidas (histograma cruzando a linha zero após o pico da terceira onda). 3.
3. para determinar se há divergência entre preço e momentum e para mostrar qual é o momentum do mercado atualmente.
Determinar o pico da onda 3 usando o AO.
A onda 3 terá o pico mais alto no AO de 100-140 barras.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
iTC, 2014.04.21 08:44Encontrar a primeira onda é bastante simples. Usando o exemplo da compra. Devemos ver que a máxima anterior no lado esquerdo do gráfico foi rompida e o AO está acima de zero. Em seguida, o AO muda de cor para vermelho na segunda onda e, depois, a mudança de cor para verde "AZUL" leva o mercado para a terceira onda.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
iTC, 2014.04.21 08:59 pm.Para evitar confusão com a primeira onda, devo acrescentar que você deve observar as 140 barras anteriores. Houve um ciclo de cinco ondas antes disso ou não. Se você não conseguir ver, então a lateral é comum e não deve ser negociada. Portanto, não há uma primeira onda ali.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
iTC, 2014.04.21 09:24 AM.
Aqui está um exemplo da primeira e da segunda onda do outro dia. Você pode reverter a segunda onda em sub-ondas de TFs menores e procurar um impulso ascendente depois de atingir o nível-alvo. Veja a Figura 2.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
iTC, 2014.04.22 13:38
Com um indicador AO comum, mesmo sem ver o gráfico, você pode saber o que fazer para comprar ou vender. Aqui está a marcação.
Fórum de negociação, sistemas de negociação automática e teste de estratégias de negociação
iTC, 2014.04.22 13:38
Com o indicador AO comum, mesmo sem ver o gráfico, é possível saber o que fazer para comprar ou vender, basta olhar a exibição do histograma. Essa marcação.
Encontrei o Awsome Oscillator referenciado na documentação sobre como codificar indicadores em vários locais, mas não achei que o exemplo de código fornecesse funções tão facilmente identificáveis para a criação de um indicador quanto seria ideal. Fiz essa reescrita para fornecer um exemplo de codificação mais estruturado - talvez isso ajude outras pessoas que são novas na codificação do MLQ5 e - talvez os leitores comentem e forneçam suas próprias ideias para transformá-lo em um exemplo realmente bom. Idealmente, os exemplos distribuídos com o terminal seriam os melhores dos melhores exemplos de estilo e função de código.
Não vi um guia de estilo real para os programas mql5, como o que está aqui: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. notei várias preferências nos estilos de codificação de alguns dos melhores desenvolvedores do site que são diferentes desse guia e algumas que são diferentes das minhas preferências pessoais, como
- As chaves seguem o estilo mais comprimido, resultando em menos linhas de codificação, e com a chave diretamente abaixo do primeiro caractere - como diretamente abaixo do f em um loop for.Isso é bom se esse for o estilo, mas pessoalmente acho que aumenta o tempo que o olho humano leva para encontrar o início e o fim dos blocos de código.
- Os nomes das variáveis membro são precedidos por m_, enquanto no guia acima eles são precedidos por um sublinhado à direita. Gosto mais do m_.
- As enumerações são nomeadas no estilo de nomeação de macro em vez de com um k inicial - visualmente, prefiro o estilo de nomeação de macro, mas tecnicamente acho que o k inicial, como no documento do github, é melhor.
Acrescentei uma variável last_prev_calculated ao exemplo do AO para acompanhar a última execução totalmente bem-sucedida e a usei como valor de retorno em vez de zero, o que, na minha opinião, resultará em uma reinicialização completa desnecessária.
Existe alguma discussão no fórum sobre esse estilo que eu ainda não tenha encontrado?
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Awesome Oscillator (AO):
O Indicador Awesome Oscillator (AO) de Bill Williams é uma Média Móvel Simples de 34 períodos, plotada através dos pontos médios das barras (H + L) / 2, que é subtraída da média móvel simples de 5 períodos, construídos através dos pontos centrais das barras (H + L) / 2.
Ela nos mostra claramente o que está acontecendo com a força motriz do mercado no presente momento. (B. Williams: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities").
Autor: MetaQuotes Software Corp.