Perguntas Mais Frequentes sobre o serviço de Sinais - página 9
Olá amigos,
Ola a todos.
Recentemente disponibilizei meu sinal, já fui aprovado como vendedor e o sinal esta aprovado e informa que esta disponível para o publico.
Porem ao clicar no sinal, desde o inicio recebo a mensagem...
O sinal foi bloqueado para novas assinaturas por suspeita de violação das regras. No entanto, os assinantes continuarão a receber sinais de negociação, por isto, negocie como costumado para cumprir suas obrigações para com seus assinantes.
Para desbloquear, você pode criar uma solicitação no Console de serviço, dando explicações sobre os aspectos que tem a ver como a operação do Sinal.
Ja abri solicitacao ao centro de servicos, porem ninguem responde.
Alguem saberia informar se ha alguma acao a ser feita?
Tenho um sinal disponível, porém, meu cliente não consegue concluir a assinatura.
Está emitindo uma mensagem de erro "Assinatura Falhada" "apenas são permitidas assinaturas de Sinais em execução em contas de negociação da corretora".
Alguém sabe me informar como corrigir este erro?
Olá pessoal. Eu ajudo alguns amigos enviando sinais, mas como envio para que eles possam fazer as operações manualmente, surgem vários desafios, mesmo que as operações não sejam frequentes. Vi a funcionalidade de sinais aqui no MetaTrader que me pareceu uma solução interessante que me ajudaria a resolver alguns problemas que passamos. Vocês sabem me informar se é possível eu criar o meu sinal pela platforma MT5, mas que fique disponível apenas para para um grupo restrito, com quantidade de pessoas limitada?
Minha dúvida é a mesma do Denis Rezende acima:
- Posso criar um sinal gratuito, mas com acesso restrito a um grupo de pessoas que eu autorizar?
- E se for um sinal pago? Nesse caso, posso restringir o acesso somente a quem eu autorizar? Ou qualquer pessoa que se dispuser a pagar poderá assinar mesmo sem a minha autorização?
Olá a todos, Sou novo no sistema e tenho algumas dúvidas.
1- Tenho um sinal gratuito que não é público, o sinal é privado. Gostaria de tornar o sinal público, mas queria saber se tem como configurar de modo a manter privado ou sem leitura o campo" histórico de negociação" ?
2- Se tenho um sinal gratuito, tem como recusar uma assinatura ? Como é a primeira vês, queria saber se antes de começar a enviar os sinais, se sou consultado quanto a aceitação da conta que pretende assinar o sinal gratuito ?
No momento é só, obrigado.
Estou tentando assinar um copy trade que a corretora é a Activ, mas aparece a seguinte mensagem "Assinatura falhada". O sistema de registros de posições não corresponde, o provedor de sinais usa cobertura.
Oque pode ser?
Olá Richer!
Eu acho que não, mas você pode procurar verificar junto a Corretora no Brasil que está usando a Metatrader, eles poderão lhe informar, e também, por que tivemos alguns sinais para Bovespa aqui na comunidade MQL, apenas eu acho que deu uma esfriada devido ao tópico do Malacarne, acho que assim que resolveram este obstáculo, o mercado vai ferver!
Com licença, estou desenvolvendo um robô , ele é martingale
estou copiando ele para uma segunda conta, e dá um problema
ele abre na conta 1 os lotes: 0.02 , 0.02 ,0.03 ,0.04 ,0.05, 0.07 e assim por diante
Na conta 2 á copia ele abre assim: 0.01, 0.01, 0.02, 0.03 , 0.01 ? não to entendendo por que ele abre o lote 0.01 , erá para continuar acompanhando os lotes da conta 1, alguem me ajuda a resolver?