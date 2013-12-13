Agentes Remotos não conectam...... - página 2

Rodrigo :

Desde de já agradeço toda ajuda, mas só uma duvida que meus agentes estão sendo usados e eu recebo, penso que se fosse alguma porta bloqueando nem o servidor conseguiria acesso...

fica a imagem...

 Muito Obrigado.

  • Ao utilizar como "Cloud", não há necessidade de abrir portas.
  • Quando utilizados como agentes remotos (rede local), é preciso abrir as portas.
 
angevoyageur:
Alain muito obrigado pela resposta, agora entendi.

 

Obrigado. 

 
angevoyageur:
Desculpem a observação fora do contexto, mas o Alain já está escrevendo melhor em português que muitos patrícios.

Resta saber se no futebol ele também se defende bem ;-) 

 
figurelli :

Desculpem a observação fora do contexto, mas o Alain já está escrevendo melhor em português que muitos patrícios.

Resta saber se no futebol ele também se defende bem ;-) 

Sim, assistindo televisão, eu sou muito forte.

Campeão Brasil.

