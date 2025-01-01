- Create
- OnEvent
- AddItem
- ListViewItems
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateEdit
- CreateButton
- CreateList
- OnClickEdit
- OnClickButton
- OnChangeList
- ListShow
- ListHide
Create
Crea nuovo controllo CComboBox.
|
virtual bool Create(
Parametri
chart
[in] chart ID.
name
[in] Nome univoco del controllo.
subwin
[in] Sottofinestra Chart.
x1
[in] X coordinate dell'angolo superiore sinistro.
y1
[in] Y coordinate dell'angolo superiore sinistro.
x2
[in] X coordinate dell'angolo inferiore destro.
y2
[in] Y coordinate dell'angolo inferiore destro.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.