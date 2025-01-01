- Create
- OnEvent
- AddItem
- ListViewItems
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateEdit
- CreateButton
- CreateList
- OnClickEdit
- OnClickButton
- OnChangeList
- ListShow
- ListHide
Create
Crée un nouveau contrôle CComboBox.
virtual bool Create(
Paramètres
chart
[in] Identifiant du graphique.
name
[in] Nom unique du contrôle.
subwin
[in] Sous-fenêtre du graphique.
x1
[in] Coordonnée X du coin supérieur gauche.
y1
[in] Coordonnée Y du coin supérieur gauche.
x2
[in] Coordonnée X du coin inférieur droit.
y2
[in] Coordonnée Y du coin inférieur droit.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon