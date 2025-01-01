- Create
- OnEvent
- AddItem
- Value
- CreateButton
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnChangeItem
- Redraw
- RowState
OnEvent
Manipulador de eventos do gráfico.
|
virtual bool OnEvent(
Parâmetros
id
[in] ID do evento.
lparam
[in] Parâmetro do evento tipo long, passado por referência.
dparam
[in] Parâmetro do evento tipo double, passado por referência
sparam
[in] Parâmetro do evento tipo string, passado por referência
Valor de retorno
verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.