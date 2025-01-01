- Create
- OnEvent
- AddItem
- Value
- CreateButton
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnChangeItem
- Redraw
- RowState
OnEvent
Çizelge olayı işleyicisi.
virtual bool OnEvent(
Parametreler
id
[in] Olay tanımlayıcısı.
lparam
[in] Referansla geçirilen long tipli olay parametresi.
dparam
[in] Referansla geçirilen double tipli olay parametresi.
sparam
[in] Referansla geçirilen string tipli olay parametresi.
Dönüş değeri
Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.